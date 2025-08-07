ZUS na nowo przeliczy emerytury Polaków

Ważna zmiana dla ponad 100 tys. osób. Parlament zakończył prace nad ustawą zakładającą ponowne wyliczenia świadczeń - na nowych, korzystniejszych zasadach - dla emerytów czerwcowych z lat 2009-2019. Średnia podwyżka wyniesie 220 zł. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

Problem z emeryturami czerwcowymi dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019. Jeżeli złożyły wniosek w czerwcu, miały przyznane niższe świadczenia niż wnioskujący np. w kwietniu czy maju.

W poprzednich latach uregulowano tę kwestię, nie rozwiązano jednak problemu przeszłych emerytów, którzy nabyli prawo do świadczenia w latach 2009-2019.

Parlament zakończył prace nad ustawą ws. emerytur czerwcowych

7 sierpnia 2025 roku przyjął ustawę rozwiązującą problem emerytur czerwcowych. Przygotowane w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepisy zakładają, że każdy emeryt i rencista rodzinny, który w latach 2009-2019 przeszedł na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu, będzie miał prawo do ponownego ustalenia wysokości swojego świadczenia.

Z szacunków MRPiPS wynika, że przeliczone zostaną świadczenia ok. 103 tys. osób, a przeciętna podwyżka świadczenia wyniesie ok. 220 zł.

Jak to będzie działać?

Świadczenie zostanie ponownie ustalone z zastosowaniem rozwiązania, w którym waloryzacji składek, stanowiących podstawę obliczenia emerytury oraz renty rodzinnej, dokonuje się w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości tych świadczeń w maju danego roku – o ile jest to korzystniejsze.

Tak ustalona wysokość świadczenia zostanie następnie zwaloryzowana wszystkimi wskaźnikami waloryzacji rocznej świadczeń emerytalno-rentowych. Tak ustalona zostanie finalna wysokość świadczenia.

Szacuje się, że roczny koszt wprowadzenia zmian wyniesie ok. 280 mln zł, z tendencją malejącą w kolejnych latach. Ustawa nie przewiduje wyrównania za lata wcześniejsze, ponieważ świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem.