Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło nowy program wsparcia finansowego dla gmin, które ucierpiały w wyniku ostatnich powodzi.

Odbudowa zalanych mieszkań

Celem inicjatywy jest pomoc w odbudowie oraz remoncie zniszczonych mieszkań komunalnych, aby jak najszybciej przywrócić normalne warunki życia dla osób, które straciły dach nad głową.

Minister rozwoju i technologii, Krzysztof Paszyk, podkreślił, że odbudowa zasobów lokalowych w gminach jest kluczowa, zwłaszcza dla tych mieszkańców, którzy już przed powodzią znajdowali się w trudnej sytuacji finansowej. Pomagając gminom, pomagamy mieszkańcom, szczególnie tym, których sytuacja finansowa była trudna już przed powodzią, a ich potrzeby lokalowe zaspokajały gminy, udostępniając mieszkania komunalne – zaznaczył Paszyk. Dzięki przygotowanym rozwiązaniom finansowym, gminy otrzymają wsparcie, które pozwoli na szybszą odbudowę i remont zniszczonych mieszkań.

Bezzwrotna pomoc finansowa dla gmin

Gminy, które ucierpiały w wyniku powodzi, będą mogły liczyć na bezzwrotną pomoc finansową z Funduszu Dopłat. Środki te zostaną przeznaczone zarówno na budowę nowych mieszkań dla osób, które straciły swoje domy, jak i na remonty istniejących, zniszczonych lokali komunalnych. Wsparcie otrzymają również Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) i Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), które współpracują z gminami w zakresie odbudowy zasobów mieszkaniowych.

Co obejmie wsparcie?

Tworzenie nowych mieszkań komunalnych – w wysokości 100 proc. kosztów przedsięwzięcia. Remont zamieszkanych mieszkań komunalnych – do 70 proc. kosztów (przy współfinansowaniu z Funduszu Termomodernizacji i Remontów) lub 100 proc. kosztów przedsięwzięcia (bez wsparcia Funduszu TERMO).

Remont lokali SIM lub TBS – powstałych z udziałem środków Funduszu Dopłat lub w ramach programu rządowego dla społecznego budownictwa czynszowego – w wysokości 70 proc. kosztów remontu.

Zakres wsparcia dla gmin

Otrzymane środki gminy będą mogły wykorzystać na różne cele, w tym budowę nowych budynków mieszkalnych. Remont pustostanów będących w zasobach gminnych. Przebudowę budynków usługowych lub gospodarczych na mieszkania. Zakup nowych lokali mieszkalnych (z wyłączeniem kosztów gruntu, które pozostaną po stronie gminy). Premie remontowe dla wspólnot i spółdzielni.

Ministerstwo zapowiedziało również wsparcie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które zostały dotknięte przez powódź. Program TERMO został zmodyfikowany w taki sposób, aby dostosować wysokość premii remontowej do potrzeb związanych z odbudową. Premia została zwiększona z 25 proc. do 50 proc. kosztów remontu, a w przypadku budynków zabytkowych wzrasta do 60 proc.