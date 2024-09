Każde gospodarstwo domowe, które posiada co najmniej jedno urządzenie radiowe lub telewizyjne, jest zobowiązane do opłacania abonamentu RTV. Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wynika, że tylko jedna trzecia osób faktycznie to robi. Skarbówka ma prawo ściągnąć należność bezpośrednio z konta dłużnika. W przypadku seniorów może to skutkować zmniejszeniem wysokości emerytury. Oto szczegóły.