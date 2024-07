Poczta Polska nie przyzna zwolnienia z urzędu - nie ma dostępu do odpowiednich baz danych. Musisz więc złożyć wniosek, dostarczyć dokumenty i wtedy otrzymasz zwolnienie z abonamentu RTV. Odmienną sytuację mają osoby w wieku co najmniej 75 lat - w tym przypadku Poczta Polska ma dostęp do bazy PESEL i zwolnienie przyznaje z urzędu.