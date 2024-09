Wiele ulg i zniżek dedykowanych seniorom ma na celu nie tylko poprawę ich komfortu życia, ale również wsparcie osób o niższych świadczeniach emerytalnych i rentowych.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jakie ulgi i zniżki przysługują emerytom w Polsce w 2024 roku?

Reklama

Ulgi dla seniorów w 2024 roku:

Transport: 50 proc. zniżki na bilety miesięczne, kwartalne i roczne na komunikację miejską dla osób powyżej 60. roku życia. Bezpłatne przejazdy pociągami w ramach Karty Dużej Rodziny dla seniorów będących członkami rodziny.

na bilety miesięczne, kwartalne i roczne na komunikację miejską dla osób powyżej 60. roku życia. w ramach Karty Dużej Rodziny dla seniorów będących członkami rodziny. Podatki: Ulga podatkowa polegająca na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o 1112 zł.

polegająca na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o 1112 zł. Zdrowie: Bezpłatne badania profilaktyczne dla osób powyżej 65. roku życia (np. mammografia, kolonoskopia, badania funkcji poznawczych). Bezpłatne leki na receptę dla osób powyżej 75. roku życia z ubezpieczeniem zdrowotnym. Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Bezpłatne wizyty u lekarza pierwszego kontaktu dla osób powyżej 75. roku życia.

dla osób powyżej 65. roku życia (np. mammografia, kolonoskopia, badania funkcji poznawczych). na receptę dla osób powyżej 75. roku życia z ubezpieczeniem zdrowotnym. finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. dla osób powyżej 75. roku życia. Dodatkowe ulgi: Ulga na energię elektryczną w wysokości 80 zł miesięcznie dla osób powyżej 60. roku życia. Ulga na abonament RTV dla osób powyżej 75. roku życia z ubezpieczeniem zdrowotnym. Bezpłatne bilety do kina w ramach programu "Senior w kinie" dla osób powyżej 60. roku życia na emeryturze lub rencie. Zniżki na wyrobienie paszportu: 70 zł dla osób do 70. roku życia, darmowy dla osób powyżej 70. roku życia.

Programy wsparcia seniorów i emerytów w 2024 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oferuje seniorom szereg świadczeń wykraczających poza emerytury i ubezpieczenia społeczne. Najpopularniejsze to:

Program Opieka 75+: Dedykowany osobom powyżej 75. roku życia, samotnym lub samotnie gospodarującym, a także pozostającym w rodzinach. Realizowany przez samorządy i zapewniający usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora.

Dedykowany osobom powyżej 75. roku życia, samotnym lub samotnie gospodarującym, a także pozostającym w rodzinach. Realizowany przez samorządy i zapewniający usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora. Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "Aktywni plus" na lata 2021–2025: Skupia się na aktywizacji seniorów i zwiększeniu ich udziału w życiu społecznym.

Skupia się na aktywizacji seniorów i zwiększeniu ich udziału w życiu społecznym. Program wieloletni "Senior plus" na lata 2021-2025: Kontynuacja wcześniejszego programu z lat 2015-2020. Zapewnia dofinansowanie samorządom terytorialnym na tworzenie i prowadzenie placówek typu „Senior plus”, tj. Dziennych Domów i Klubów "Senior plus". Celem programu jest poprawa dostępności miejsc w tego typu ośrodkach oraz zwiększenie aktywności społecznej seniorów.

Zniżki i ulgi dla emerytów i rencistów z mLegitymacją w 2024 roku

Od początku 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowoczesne rozwiązanie dla emerytów i rencistów – elektroniczną legitymację, dostępną w aplikacji mObywatel. To cyfrowy odpowiednik tradycyjnej legitymacji, który umożliwia łatwe potwierdzanie statusu emeryta lub rencisty oraz korzystanie z przysługujących świadczeń. Aby dodać mLegitymację do aplikacji, wystarczy zalogować się za pomocą profilu zaufanego i wybrać odpowiednią opcję. Posiadanie mLegitymacji emeryta-rencisty uprawnia do wielu zniżek i ulg. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

Komunikacja miejska:

Zniżki na bilety jednorazowe i okresowe w większości miast w Polsce. Dokładne zniżki różnią się w zależności od miasta i przewoźnika.

Darmowe przejazdy dla osób powyżej 70. roku życia w niektórych miastach.

Koleje:

Zniżki na bilety PKP Intercity i PKP Kolei Regionalnych. Wysokość zniżki zależy od rodzaju pociągu i trasy.

Darmowe przejazdy Kolejami Mazowieckimi dla osób powyżej 65. roku życia.

Służba zdrowia:

Zwolnienie z opłat za leki refundowane powyżej 100 zł miesięcznie.

Zniżki na usługi stomatologiczne w niektórych prywatnych gabinetach.

Kultura:

Zniżki na bilety do muzeów, teatrów, kin i innych placówek kulturalnych.

Darmowy wstęp do niektórych muzeów w wyznaczone dni.

Inne: