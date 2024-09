ZUS przypomina o konieczności złożenia wniosku o dofinansowanie do żłobka na starych zasadach dla dzieci, które po raz pierwszy uczęszczają do żłobka od września. Wniosek należy złożyć do końca września 2024, aby otrzymać dopłatę do czesnego za ten miesiąc w maksymalnej wysokości 400 złotych. Oto szczegóły.