Wprowadzenie nowego świadczenia wspierającego odbywa się stopniowo. Ustawa, która weszła w życie na początku tego roku, objęła tylko część osób z niepełnosprawnościami. Od przyszłego roku krąg beneficjentów zostanie poszerzony.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Wprowadzanie świadczenia wspierającego odbywa się w trzech etapach:

Reklama

Etap I (od 1 stycznia 2024 roku): Osoby z największymi potrzebami (87-100 pkt).

Osoby z największymi potrzebami (87-100 pkt). Etap II (od 1 stycznia 2025 roku): Rozszerzenie o osoby z nieco mniejszymi potrzebami (78-86 pkt).

Rozszerzenie o osoby z nieco mniejszymi potrzebami (78-86 pkt). Etap III (od 1 stycznia 2026 roku): Ostateczne włączenie wszystkich uprawnionych (70-77 pkt).

Zmiany w świadczeniu wspierającym od 2025 roku. Kogo nie obejmie nowy harmonogram?

Jak podkreśla MRPiPS, nowy harmonogram nie obejmuje osób niepełnosprawnych, które już otrzymywały świadczenia opiekuńcze przed 1 stycznia 2024 roku. Dla nich, zdobycie odpowiedniej liczby punktów w ocenie potrzeb automatycznie uprawnia do nowego świadczenia.

Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 roku zaczęła obowiązywać ustawa o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła nowe regulacje dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych. Świadczenie wspierające, wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to nowy instrument finansowy przeznaczony dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, mający na celu zwiększenie ich samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących wsparcia. Przysługiwanie świadczenia wspierającego nie jest uzależnione od wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej ani od korzystania przez nią z innych form wsparcia.

Aby otrzymać świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi posiadać decyzję administracyjną, wydaną przez wojewódzki zespół, potwierdzającą wysoką, co najmniej 70-punktową, potrzebę wsparcia. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysokość świadczenia wspierającego jest bezpośrednio skorelowana z indywidualnie ustalonym poziomem potrzeby wsparcia, wyrażonym liczbą punktów, oraz stanowi określony procent aktualnie obowiązującej renty socjalnej.

Reklama

Ponadto nowe świadczenie wspierające wprowadzone w 2024 roku przewiduje dodatkowe korzyści ubezpieczeniowe. Oprócz samego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne zarówno dla osoby pobierającej świadczenie, jak i dla jej opiekuna, który nie podejmuje zatrudnienia ze względu na konieczność opieki. Ponadto opiekun niepracujący, współgospodarujący z osobą wspieraną, również będzie objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym przez cały okres sprawowania opieki.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Ministerstwo informuje, że wysokość świadczenia wspierającego jest bezpośrednio powiązana z indywidualnie ustalonym poziomem potrzeby wsparcia i waha się od 40 proc. do 220 proc. aktualnie obowiązującej renty socjalnej. Ponadto świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, analogicznie do renty socjalnej. Od 1 marca tego roku renta socjalna wynosi 1780,96 zł. Oznacza to, że świadczenie wspierające wyniesie maksymalnie 3 920 zł, a minimalne 712 zł.

Świadczenie wspierające - jak i gdzie złożyć wniosek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedzialny za przyjmowanie, rozpatrywanie i wypłatę świadczenia wspierającego. Wnioski o świadczenie wspierające przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.