Dodatek pielęgnacyjny stanowi wsparcie finansowe przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, których stan zdrowia znacząco utrudnia lub uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. Niezależnie od wieku, osoby spełniające określone kryteria medyczne mogą ubiegać się o to świadczenie.

Osoby, które ukończyły 75 lat, nie są zobowiązane składać wniosku o dodatek pielęgnacyjny. W ich przypadku świadczenie to jest przyznawane z urzędu. W pozostałych przypadkach konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Zgodnie z ustawą z 1998 roku o dodatku pielęgnacyjnym, aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić co najmniej jeden z dwóch warunków: ukończyć 75 lat lub zostać uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny na podstawie niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, konieczne jest złożenie stosownego wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim OL-9, potwierdzającym stan zdrowia. Dodatkowo wnioskodawca musi być uprawniony do emerytury lub renty.

Od 1 marca 2024 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego została ustalona na kwotę 324,39 zł. Kwota ta będzie obowiązywać do 28 lutego 2025 roku. Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z rentą lub emeryturą.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zawiesić wypłatę dodatku pielęgnacyjnego, jeżeli osoba uprawniona przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres dłuższy niż 14 dni w miesiącu.

Osoby pobierające dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty nie mają prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Te dwa świadczenia wzajemnie się wykluczają.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobie pobierającej emeryturę lub rentę, jeśli spełnia określone warunki. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością korzystania z pomocy innych osób w codziennym życiu. Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

Całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji: Oznacza to, że osoba nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy zarobkowej i potrzebuje stałej opieki.

Ukończenie 75 lat życia: Osoby, które ukończyły 75 lat, mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Dodatek pielęgnacyjny przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie złożonego wniosku. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne przyznawane osobom, które wymagają stałej opieki ze względu na niepełnosprawność lub podeszły wiek. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tej opieki. Zasiłek pielęgnacyjny mogą otrzymać:

Niepełnosprawne dzieci: Dzieci do 16. roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia: Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby, które ukończyły 75 lat.

Oprócz powyższych kryteriów, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy spełnić dodatkowe warunki określone w przepisach. Zazwyczaj dotyczy to między innymi:

Niepełnosprawność uniemożliwiająca samodzielną egzystencję: Oznacza to, że osoba wymaga pomocy innych w codziennych czynnościach, takich jak jedzenie, ubieranie się, czy utrzymanie higieny.

Brak możliwości uzyskania odpowiedniej opieki od członków rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny to forma pomocy wypłacana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.