Z badania przeprowadzonego przez UCE Research dla Useme.com wynika, że większość Polaków nie wierzy, iż przyszłe emerytury państwowe zapewnią im godne życie. Aż 71,5 proc. respondentów wyraziło wątpliwości co do efektywności systemu emerytalnego, co wskazuje na głęboki kryzys zaufania wobec aktualnych rozwiązań.

"Na zlecenie platformy Useme.com, firma badawcza UCE Research, przeprowadziła w dniach 03-05 sierpnia 2024 r. badanie na próbie reprezentatywnej i zapytała Polaków, jak zapatrują się na kwestie ozusowania umów cywilnoprawnych w kontekście przyszłych emerytur. Na zadane pytanie: Czy wierzy Pan/Pani w to, że przyszła państwowa emerytura pozwoli na godne życie, zdecydowana większość badanych (71,5 proc.) odpowiedziała nie, z czego 34,76 proc. udzieliło odpowiedzi zdecydowanie nie, a 34,74 proc. raczej nie" – informuje komunikat dotyczący badania.

Jedynie 17,58 proc. respondentów udzieliło pozytywnej odpowiedzi, z czego 7,55 proc. było zdecydowanie przekonanych o godnej emeryturze, a 10,3 proc. wyraziło umiarkowany optymizm. Natomiast 10,92 proc. badanych stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat.

ZUS i emerytura vs. godne życie. Polacy nie mają złudzeń

Prezes Useme.com, Przemysław Głośny, skomentował wyniki badania, podkreślając, że Polacy nie podzielają argumentów rządu dotyczących pełnego ozusowania umów cywilnoprawnych.

"Wyniki badań przeprowadzonych na nasze zlecenie, nie pozostawiają złudzeń. Polacy nie wierzą w główne argumenty rządu za wprowadzeniem reformy polegającej na pełnym ozusowaniu umów o dzieło i zleceń. Godne, państwowe emerytury w przyszłości, przy obecnym systemie emerytalnym, w którym ubywa pracujących, a liczba emerytów drastycznie rośnie, są nierealne" – powiedział Głośny.

Ciekawym wątkiem, który wynika z badania, jest sprzeciw wobec reformy nie tylko wśród freelancerów i zleceniobiorców, ale także w środowisku pracodawców. Badanie sugeruje, że ozusowanie umów cywilnoprawnych przyniesie więcej szkód niż korzyści – m.in. spadek wynagrodzeń o 28 proc., przy niewielkich perspektywach na godne emerytury w przyszłości.

W lipcu tego roku inne badanie UCE Research, przeprowadzone dla Business Insidera, wskazało, że 56,9 proc. młodych Polaków (w wieku 18-35 lat) decyduje się na dodatkowe oszczędzanie na emeryturę poza systemem państwowym.

Inflacja to kolejny czynnik, który zmniejsza wartość przyszłych emerytur. Mimo że w polskim systemie emerytalnym istnieje mechanizm waloryzacji, to "urealnienie" emerytur nie nadąża za rzeczywistym wzrostem cen, co dodatkowo podkopuje wiarę w skuteczność obecnego systemu. "Indeksacja następuje w oparciu o inflację CPI, która jest zawsze niższa niż realna inflacja", przypomina komunikat.

