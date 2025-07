Wszystkie formy wsparcia finansowego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych to działania podejmowane lokalnie. Nie są to ogólnopolskie programy, lecz inicjatywy poszczególnych samorządów. Za ich realizację odpowiadają władze miast lub województw, które zabezpieczają środki na ten cel w swoich budżetach. Choć w sporej części samorządów termin składania wniosków na ten rok już minął, są jeszcze miasta, w których nabór trwa. Tak jest na przykład w Krakowie.

W Krakowie działkowcy mogą zgarnąć nawet 50 tysięcy złotych

Program dotacyjny ma jasno określonych adresatów. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wyłącznie stowarzyszenia ogrodowe zarządzające Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi zlokalizowanymi w Krakowie. Ważnym warunkiem jest to, że środki mogą być wykorzystane jedynie na inwestycje dotyczące części wspólnych ogrodu. Oznacza to, że pojedynczy działkowcy nie mają możliwości uzyskania dotacji na modernizację własnych działek.

Dzięki dofinansowaniu stowarzyszenia zarządzające Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi mogą zrealizować szereg inwestycji poprawiających funkcjonalność i estetykę ogrodu. Środki można przeznaczyć m.in. na budowę lub modernizację alejek i ścieżek, remont ogrodzenia zewnętrznego czy unowocześnienie świetlicy lub domu działkowca. Fundusze pozwalają także na rozwój przestrzeni rekreacyjnej, np. poprzez budowę placów zabaw, boisk sportowych czy siłowni plenerowych. Wśród możliwych zadań znajdują się również instalacje oświetlenia i monitoringu oraz tworzenie elementów małej architektury, jak ogólnodostępna altana ogrodowa.

Miasto może pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych danego projektu, jednak maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 50 tysięcy złotych. Oznacza to, że aby otrzymać pełną pulę dotacji, całkowity koszt przedsięwzięcia musi wynosić minimum około 71 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 18 lipca 2025 roku.

W Łodzi 30 tysięcy złotych dla działkowców

W najbliższym czasie dofinansowanie w wysokości do 30 tysięcy złotych otrzyma 34 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z okręgu łódzkiego. Kilka dni temu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dotacje w łącznej kwocie 990 730 złotych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup nowych nasadzeń i nasion, remonty alejek czy wykonanie systemów nawadniających. Działkowcy planują wykorzystać środki m.in. na: modernizację studni głębinowej i stacji wodociągowej, zakup pompy do hydroforni i budek lęgowych dla owadów, budowę sieci rozprowadzającej wodę, modernizację stawu, budowę alejek czy posadzenie roślin miododajnych.

Dofinansowania dla działkowiczów w całej Polsce

Programy, których celem jest wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych są realizowane na terenie całej Polski. Inicjatywy te mają na celu rozwój infrastruktury ogrodów, poprawę warunków korzystania z działek oraz wspieranie działań proekologicznych i społecznych. Spora część samorządów wnioski o dofinansowanie na początku każdego roku kalendarzowego. Warto śledzić lokalne inicjatywy, by w przyszłym roku nie przegapić terminu.

Przykładowe źródła dofinansowań dla ROD o charakterze lokalnym:

„Mazowsze dla działkowców 2025” – program miał już 7 edycji, wnioski przyjmowane są w pierwszym kwartale roku, maksymalna kwota dofinansowania na jeden ROD to 20 tysięcy złotych, środki można przeznaczyć na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej;

– program miał już 7 edycji, wnioski przyjmowane są w pierwszym kwartale roku, maksymalna kwota dofinansowania na jeden ROD to 20 tysięcy złotych, środki można przeznaczyć na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej; „Pomorskie dla działkowców 2025” – program miał do tej pory 2 edycje, wnioski przyjmowane są w pierwszym kwartale roku, pozyskane środki można przeznaczyć na budowę, rozbudowę czy modernizację infrastruktury ogrodowej, maksymalna kwota dofinansowania nie może być większa niż 20 tysięcy złotych dla jednego wniosku z ROD;

– program miał do tej pory 2 edycje, wnioski przyjmowane są w pierwszym kwartale roku, pozyskane środki można przeznaczyć na budowę, rozbudowę czy modernizację infrastruktury ogrodowej, maksymalna kwota dofinansowania nie może być większa niż 20 tysięcy złotych dla jednego wniosku z ROD; Dotacja z budżetu miasta Poznania – maksymalna kwota dofinansowania dla jednego ROD to 200 tysięcy złotych, wnioski przyjmowane były w pierwszym kwartale roku;

– maksymalna kwota dofinansowania dla jednego ROD to 200 tysięcy złotych, wnioski przyjmowane były w pierwszym kwartale roku; Dotacja z budżetu miasta Jaworzna – maksymalna kwota dofinansowania dla jednego ROD to 70 proc. wartości zaplanowanych zadań, ale nie więcej niż 70 tysięcy złotych, wnioski przyjmowane są w pierwszym kwartale roku;

– maksymalna kwota dofinansowania dla jednego ROD to 70 proc. wartości zaplanowanych zadań, ale nie więcej niż 70 tysięcy złotych, wnioski przyjmowane są w pierwszym kwartale roku; Dotacja z budżetu gminy Bytom – przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, maksymalna kwota na jedną inwestycje to 50 tysięcy złotych.

Popularność Rodzinnych Ogródków Działkowych w Polsce

Na terenie całej Polski działa około 4,6 tysiąca Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w których znajduje się łącznie ponad 900 tysięcy indywidualnych działek. Według szacunków Polskiego Związku Działkowców, z tej popularnej formy wypoczynku i rekreacji korzysta ponad 4 miliony osób. Najwięcej działek zlokalizowanych jest w największych miastach, przede wszystkim w Warszawie, gdzie znajduje się około 27 tysięcy działek, oraz w Poznaniu, który może się pochwalić liczbą ponad 23 tysięcy. ROD-y stanowią istotny element miejskiej zieleni. Dają mieszkańcom szansę na kontakt z naturą, uprawę roślin i aktywny wypoczynek.