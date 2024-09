Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie zakłada, że w 2025 roku opłata wyniesie 0,01 zł, w 2026 r. – 0,05 zł, a w 2027 r. – 0,25 zł za kilogram opakowań. Zmiany te mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Powody wprowadzenia zmian

Zmiana stawek opłat produktowych wynika z potrzeby urealnienia ich wysokości w odniesieniu do masy poszczególnych opakowań. Jak zauważa ministerstwo, szklane butelki są znacznie cięższe niż inne opakowania, co w obecnym systemie opłat może wpływać negatywnie na ich popularność.

Zdaniem resortu, utrzymanie jednakowych opłat dla tak zróżnicowanych mas opakowań może zniechęcać producentów do stosowania opakowań szklanych wielokrotnego użytku, co byłoby niekorzystne z punktu widzenia ekologii i gospodarki.

Opakowania szklane a gospodarka

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że opakowania szklane wielokrotnego użytku odgrywają kluczową rolę w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie zasoby są wykorzystywane w sposób bardziej efektywny. W Polsce opakowania te są najczęściej stosowane w branży piwowarskiej, gdzie tworzy się skuteczne systemy kaucyjne. Aż 95 proc. butelek wielokrotnego użytku jest wykorzystywanych przez browary, z czego ponad 90 proc. wraca do producentów, aby być ponownie napełnionych i wprowadzonych na rynek.

Negatywne skutki braku zmian

Resort klimatu zauważa, że brak wprowadzenia nowelizacji może doprowadzić do ograniczenia stosowania opakowań wielokrotnego użytku przez producentów, co miałoby negatywne skutki dla środowiska. Zmniejszenie opłaty produktowej dla szklanych opakowań ma zachęcić do ich większego wykorzystania i wspierać działania proekologiczne, które przyczynią się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce.