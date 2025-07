Siergiej Ławrow dodał, że Rosja chce zrozumieć, co było powodem poniedziałkowej wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, że Rosja powinna zgodzić się na porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie w ciągu 50 dni.

Trump daje Rosji 50 dni

Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do porozumienia z Rosją w sprawie wojny w Ukrainie, ogłosi surowe cła wobec Moskwy i jej partnerów handlowych. Dodał, że stawka taryf może wynieść 100 proc.

Pieskow: Rosja potrzebuje czasu

Do wypowiedzi tej odniósł się także m.in. rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który uznał oświadczenie Trumpa za poważne i oznajmił, że Rosja potrzebuje czasu, by je przeanalizować. Zapewnił też, że Rosja jest gotowa do kolejnej rundy negocjacji z Ukrainą, ale jak dotąd nie ma propozycji w tej sprawie od strony ukraińskiej.