Malezja i Filipiny otwierają swoje rynki na polskie produkty rolno-spożywcze, w tym mięso drobiowe, wieprzowe i wołowe. To efekt rozmów prowadzonych przez polską delegację na czele z Michałem Kołodziejczakiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa, która odwiedziła te kraje na początku września 2024 roku. Oto, co to oznacza dla polskiego eksportu.