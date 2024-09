W czasach PRL pracę zapewniała obywatelom tamtych czasów przede wszystkim władza ludowa. To ona zarządzała większością przedsiębiorstw i to ona decydowała o tym, ile Polacy będą zarabiać a co za tym idzie, ile będą musieli zapłacić za to, co będą chcieli kupić.

Praca w czasach PRL

Okazuje się, że w czasach PRL pensje nie były tak zróżnicowane, jak ma to miejsce dziś. Starano się, by rozbieżności nie były zbyt duże. Dlatego też wypłaty nie były zależne od tego, jakie dany pracownik posiadał wykształcenie, czy jakie miał wyniki w pracy albo ile zyskiwał na jego pracy przedsiębiorca. Ciekawostką jest to, że pracownicy intelektualni zarabiali mniej niż wykwalifikowani robotnicy. Na wyższe pensje mogli liczyć ci, którzy zajmowali kierownicze stanowiska. By awansować trzeba było mieć nie tyle znajomości, co iść zgodnie z linią partyjną.

Jakie było bezrobocie w czasach PRL?

W czasach PRL mało kto był bezrobotny. Władze ukrywały ten fakt a pracę musiał dostać i mieć każdy. Nakaz pracy otrzymywali wszyscy, którzy skończyli szkołę. O ile tuż po wojnie ze znalezieniem pracy nie było tak łatwo, w późniejszych latach czasów PRL to się zmieniło. Często w zakładach pracy pracowników było więcej, niż tak naprawdę ich potrzebowano. Bywało, że zatrudnieni nie mieli nic do roboty i tylko "odbębniali" godziny do końca.

Zarobki w czasach PRL. Takie pensje dostawali Polacy

Ile wynosiło wynagrodzenie w kolejnych latach czasów PRL? Według statystyk ZUS przeciętna pensja w latach 50. wynosiła między 551 a 1453 złote miesięcznie. W latach 60. były to już kwoty od 1560 do 2174 złotych. Lata 70., czyli epoka Gierka płaciła swoim obywatelom pensje w wysokości od 2358 do 5327 złotych miesięcznie. Z kolei w latach 80. Polacy zarabiali między 6040 a 206 758 złotych na miesiąc. Wzrost cen i płac wówczas był spowodowany ogromną inflacją.

Przeciętna pensja w PRL: