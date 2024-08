Polacy ogromnym sentymentem darzą minioną epokę. Nie tylko chętnie wspominają czasy PRL, ale też zachwycają się tym, co wówczas produkowano. Zwłaszcza szkło i porcelana z tamtych lat cieszy się od pewnego czasu ogromnym zainteresowaniem i wzięciem.

Porcelana i szkło z PRL cieszą się ogromnym powodzeniem

Niektóre egzemplarze na aukcjach internetowych, targach ze starociami, czy w antykwariatach kosztują krocie. Warto wspomnieć, że jeszcze kilkanaście lat temu, gdy Polska przechodziła transformację ustrojową, przedmioty te uważane były za relikty przeszłości i wiele osób masowo pozbywało się ich z mieszkań i piwnic.

Dziś niektórych egzemplarzy trzeba z przysłowiową świecą szukać i zapewne nie tak często da się je znaleźć na śmietniku. Jednym z takich prl-owskich przedmiotów pożądania jest ten produkowany w Hucie Szkła Gospodarczego "Ząbkowice" w Ząbkowicach. Co to takiego?

Ten przedmiot z czasów PRL kosztuje krocie

Chodzi o wazon, który w tamtych czasach nazywany był "kryształem dla ubogich". Dlaczego właśnie tak o nim mówiono?

Jak pisze w swojej książce "Asteroid i półkotapczan" Katarzyna Jasiołek wytwarzanie szkła polega na wlaniu szklanej masy do formy i dociśnięciu jej wytłocznikiem, dzięki czemu późniejszy wyrób przybiera kształt formy.

Metoda ta sprawdza się przy produkcji większych serii naczyń, jednak przez projektantów postrzegane są one jako gorsza odmiana szkła niż sodowe szkło dmuchane czy ołowiowe kryształy wykańczane ręcznie nanoszonymi szlifami - pisze autorka.

Ile trzeba zapłacić za "Asteroid" produkowany w Ząbkowicach?

Wazon ten powstał w 1975 roku. Projektantem "Asteroidu" był Jan Sylwester Drost. By nadac mu tak oryginalną formę wykorzystał on formę talerzy. Po prostu dwa talerze połączyłem tak i pomyślałem sobie: "no przecież wazon nie musi być zawsze okrągły" - opowiadał o swoim projekcie Jan Drost.

Ten popularny dziś wazon z czasów PRL dzięki temu ma formę spłaszczonego dysku ozdobionego nieregularnymi wypukłościami. Kojarzą się one z gwiezdnymi konstelacjami. Sprasowane i złączone boki ułatwiają jego przenoszenie. Dziś niektóre egzemplarze wazonu "Asteroid" osiągają naprawdę wysokie kwoty na aukcjach internetowych. W 2014 roku kosztował on tylko 300 złotych. Dziś za egzemplarz w kolorze miodowym trzeba zapłacić ok. 10 tys. zł. Nieco tańsze egzemplarze to wydatek 3-4 tys. złotych.