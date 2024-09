Proces składania wniosków o wsparcie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie naboru wniosków oraz wypłatę środków. Proces ten odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 września 2024 r., które dotyczy nadzwyczajnego wsparcia dla sektora owoców, warzyw oraz wina, dotkniętych przez niekorzystne warunki klimatyczne.

470 mln zł pomocy finansowej

Reklama

Na wsparcie przewidziano łączny budżet w wysokości około 470 milionów złotych. Środki te pochodzą zarówno z budżetu Unii Europejskiej, jak i budżetu krajowego. Z budżetu UE przeznaczono na ten cel 37 milionów euro, natomiast budżet krajowy dostarczy 74 miliony euro.

Kto może otrzymać pomoc?

Pomoc finansową mogą otrzymać producenci rolni, którzy w 2024 roku odnotowali straty w produkcji roślinnej na poziomie przekraczającym 30 proc. średniej rocznej z lat 2021-2023. Dodatkowo, uprawy muszą wykazać straty na poziomie co najmniej 40 proc. plonów, spowodowane przymrozkami w okresie od 15 do 30 kwietnia 2024 r. lub gradobiciem w okresie od 1 do 31 maja 2024 r. Wszystkie szkody muszą być udokumentowane protokołem komisji powołanej przez wojewodę.

Rodzaje upraw objęte wsparciem

Wsparcie skierowane jest do producentów rolnych, którzy uprawiają drzewa owocowe, winorośl, maliny, truskawki oraz porzeczki. Rodzaj i poziom wsparcia będą zależne od poziomu strat oraz specyfiki upraw.

Stawki wsparcia dla rolników

Stawki wsparcia będą różnicowane w zależności od poziomu strat. Przykładowo, dla upraw takich jak agrest, aronia i porzeczka, stawki wynoszą od 1 500 zł/ha do 3 000 zł/ha. Dla upraw brzoskwini, czereśni, gruszy i innych owoców jagodowych, wsparcie wynosi od 2 500 zł/ha do 5 000 zł/ha. Najwyższe stawki przewidziano dla borówki, jeżyny, maliny, truskawki oraz winorośli, gdzie pomoc może sięgnąć od 3 000 zł/ha do 6 000 zł/ha, w zależności od poziomu strat.

Terminy składania wniosków

Wnioski o wsparcie można składać do ARiMR od 1 do 22 października 2024 r. Środki zostaną wypłacone do 31 grudnia 2024 r., co pozwoli rolnikom na pokrycie strat jeszcze przed końcem roku.