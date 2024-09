Program Mieszkanie na Start polega na udzieleniu przez państwo wsparcia najemcom. Najwyższe dopłaty do najmu mogą przekraczać nawet 1000 zł miesięcznie. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Kto może otrzymać dopłatę do wynajętego mieszkania?

Warunki przyznania dopłat do wynajmu mieszkania

Program obejmuje nowe lub rewitalizowane mieszkania czynszowe, mieszkania budowane w ramach modelu "lokal za grunt”, a także mieszkania wynajmowane przez społeczne agencje najmu, tzw. SAN-y. Zgodnie z przepisami, dopłaty mogą obowiązywać nie dłużej niż przez 20 lat licząc od miesiąca, w którym zakończono inwestycję mieszkaniową. Z kolei dla danego najemcy ustalono piętnastoletni termin dotowania najmu. Jest on naliczany od miesiąca przekazania pierwszej dopłaty na rachunek wynajmującego.

Program Mieszkanie na Start – na czym polega?

Program Mieszkanie na Start został wprowadzony ustawą z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Większość przepisów weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Warunki przyznania dopłaty i kryterium dochodowe

Warunkiem skorzystania z dopłat do najmu w programie Mieszkanie na Start jest nie tylko zamieszkiwanie w budynku objętym stosowną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dopłaty do najmu mogą być przyznawane osobom, które nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych na rynku komercyjnym. Dopłaty do najmu przysługują gdy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza odpowiednio:

100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - limit dla singli;

100 proc. wspomnianego wyżej przeciętnego wynagrodzenia powiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego - limit dla większych gospodarstw domowych (wynoszący np. 180% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstwa trzyosobowego).

Dopłaty do najmu nawet 1000 zł miesięcznie

Większe gospodarstwa domowe mogą otrzymać miesięczną dopłatę do czynszu na poziomie ponad 1000 zł – dla przykładu, maksymalna wysokość dopłat dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego z Wrocławia wynosi obecnie 1090 zł miesięcznie. W przypadku bezdzietnej pary, analogiczny limit maleje do 477 zł – mówi Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomościSzybko.pl.