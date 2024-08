Minister finansów Andrzej Domański podkreślił także, że Ministerstwo Finansów jest świadome potencjalnych zagrożeń związanych z tą zmianą i pragnie zapobiec ewentualnemu wzrostowi cen usług pogrzebowych. Warto zaznaczyć, że w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje się jeszcze wyższą kwotę zasiłku, wynoszącą 7 tys. złotych.

Wyższy zasiłek pogrzebowy 2024

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w piątek projekt nowelizacji ustawy emerytalnej, który przewiduje znaczne zwiększenie zasiłku pogrzebowego. Według proponowanych zmian, jego wysokość miałaby wzrosnąć z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Dodatkowo zasiłek ten zostałby objęty mechanizmem waloryzacji, co oznaczałoby regularne podwyżki w przyszłości. Projekt jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych. Andrzej Domański przekazał we wtorek (13 sierpnia) w Polsat News, że ministerstwo finansów chce, aby kwota zasiłku pogrzebowego wzrosła do ponad 6450 zł.

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym wsparciem finansowym przeznaczonym na pokrycie wydatków związanych z organizacją pogrzebu. Od 2011 roku wysokość zasiłku pogrzebowego pozostawała niezmienna na poziomie 4 tys. złotych. Ze względu na tę sytuację, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zwiększenie tego świadczenia do 7 tys. złotych. Dodatkowo planuje się coroczną waloryzację zasiłku pogrzebowego od 1 marca, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji z poprzedniego roku. Pierwsza taka waloryzacja ma nastąpić w 2025 roku. Zasiłek pogrzebowy finansowany jest m.in. ze środków funduszu rentowego, który stanowi część Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie lub podmiotowi, który pokrył koszty ceremonii pogrzebowej, niezależnie od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Prawo do zasiłku pogrzebowego mają zarówno członkowie rodziny zmarłego, jak i osoby trzecie lub instytucje finansujące pogrzeb.

Kto nie dostanie zasiłku pogrzebowego?

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje wyłącznie osobie, która poniosła rzeczywiste koszty związane z organizacją pogrzebu. Nawet najbliższa rodzina zmarłego nie może ubiegać się o świadczenie, jeśli nie partycypowała w kosztach ceremonii. Ponadto, roszczenie o zasiłek ulega przedawnieniu po upływie jednego roku od dnia śmierci.