Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Jego wysokość wynosi miesięcznie:

95 zł na dziecko do 5 roku życia,

na dziecko do 5 roku życia, 124 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia,

na dziecko od 5 do 18 roku życia, 135 zł na dziecko od 18 do 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny. Komu przysługuje?

Prawo do zasiłku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, faktycznym opiekunom dziecka oraz osobom uczącym się, które nie są na utrzymaniu rodziców. Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, do 21 lat jeśli kontynuuje naukę, lub do 24 lat w przypadku kontynuowania nauki i posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe

Przyznanie zasiłku zależy od spełnienia kryterium dochodowego: 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" przy ustalaniu dochodu rodziny uprawniającego do zasiłku rodzinnego i dodatków. Oznacza to, że jeśli dochód rodziny przekroczy ustalone kryterium, rodzina nadal może otrzymać zasiłek, ale pomniejszony o kwotę przekroczenia.

Jeśli dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe (674 zł lub 764 zł na osobę), zasiłek rodzinny i dodatki są wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń a kwotą przekroczenia dochodu.

Wzór wniosku

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.