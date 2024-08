W komunikacie z 16 lipca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące wzrostu kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ministerstwo przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń powinny być okresowo weryfikowane, co najmniej co trzy lata. Niestety, poprzedni rząd nie podjął takich działań. Obecnie, po pozytywnej decyzji Rady Ministrów, nowe, wyższe kryteria wejdą w życie z początkiem 2025 roku.

Co to oznacza w praktyce?

Nowe przepisy znacząco rozszerzają krąg osób uprawnionych do świadczeń pomocy społecznej. Od 1 stycznia 2025 roku kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących wzrośnie do 1010 zł, co oznacza wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc., a dla członków rodzin do 823 zł, co oznacza wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc. Jednocześnie, maksymalna kwota zasiłku stałego zostanie podwyższona do 1229 zł, co oznacza wzrost o 229 zł, czyli o 23 proc. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podwyższenie kryteriów dochodowych zostało uzasadnione wynikami badań nad progiem interwencji socjalnej, przeprowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Wzrost świadczeń od państwa

Podwyższenie kryteriów dochodowych przełoży się na wzrost świadczeń pieniężnych przyznawanych przez państwo. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, przeciętne świadczenie wzrośnie o ponad 200 złotych.Nowe kwoty świadczeń z opieki społecznej od 2025 roku: