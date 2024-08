W serwisie internetowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możemy przeczytać, że od 1 października 2024 roku będzie można składać wnioski o nowe świadczenia dla rodzin z programu "Aktywny Rodzic". Dlatego ZUS wysyła pisma do osób, które już pobierają świadczenia na dzieci. W pismach Zakład informuje o nowym programie.

Konieczne będzie złożenie nowych wniosków

Beneficjenci świadczeń rodzinnych, takich jak dofinansowanie do żłobka czy rodzinny kapitał opiekuńczy, otrzymają od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o nowych możliwościach wsparcia w ramach programu "Aktywny Rodzic". W związku z wprowadzanymi zmianami konieczne będzie złożenie nowych wniosków.

Świadczenia w programie "Aktywny rodzic"

Świadczenia w programie "Aktywny Rodzic" od 1 października 2024 roku:

"Aktywni rodzice w pracy" - nowe świadczenie,

"Aktywnie w żłobku" - zastąpi dofinansowanie do żłobka,

"Aktywnie w domu" - zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dla kogo świadczenia z programu "Aktywny rodzic"?

Zgodnie z informacjami ZUS, świadczenia mogą być przyznane osobom mieszkającym w Polsce, w tym obywatelom polskim, Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Wielkiej Brytanii, a także innym cudzoziemcom posiadającym odpowiednie dokumenty potwierdzające ich legalny pobyt i prawo do pracy na terenie naszego kraju.

Wysokość nowych świadczeń od ZUS z programu "Aktywny rodzic"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał pisma do 13 sierpnia 2024 roku. Z informacji ZUS dowiadujemy się, że będzie je można odebrać i przeczytać na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wysokość nowych świadczeń z ZUS:

Wysokość świadczenia "Aktywni rodzice w pracy" wynosi 1500 złotych miesięcznie na dziecko. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, spełniających określone kryteria medyczne, świadczenie to zwiększa się do 1900 złotych miesięcznie.

Świadczenie "Aktywnie w żłobku" wynosi 1500 zł miesięcznie. Dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności spełniających określone kryteria, świadczenie to wzrasta do 1900 zł. Maksymalna kwota świadczenia jest ograniczona wysokością opłat ponoszonych przez rodziców.

Świadczenie aktywnie w domu przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, niezależnie od tego, czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

"Aktywni rodzice w pracy"

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" przeznaczone jest dla osób aktywnych zawodowo wychowujących dziecko w wieku od roku do prawie trzech lat. Nie przysługuje ono na dzieci uczęszczające do placówek opiekuńczych. Uprawnionymi do złożenia wniosku o świadczenie są: rodzic dziecka (matka lub ojciec), opiekun faktyczny, rodzic zastępczy oraz osoba prowadząca rodzinny dom dziecka.

"Aktywnie w żłobku"

Zgodnie z przepisami ZUS, świadczenie ma na celu pokrycie części kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna. Dotyczy to wyłącznie dzieci korzystających z usług zarejestrowanych placówek. Okres pobierania świadczenia kończy się z dniem ukończenia przez dziecko 3 roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach może być przedłużony do ukończenia 4 roku życia. Wniosek o świadczenie mogą złożyć rodzice dziecka, opiekunowie prawni oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, w tym rodzice zastępczy, dyrektorzy placówek opiekuńczych oraz opiekunowie tymczasowi obywateli Ukrainy.

"Aktywnie w domu"

Zgodnie z informacjami ZUS, świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku od 1 roku do prawie 3 lat. Wniosek mogą złożyć rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka. Nowe świadczenie zastępuje dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy.