To nie jest najlepszy czas na skrócenie czasu pracy, ponieważ stracą na tym i pracodawcy i zatrudnieni - ostrzega prof. Jeremi Mordasewicz odnosząc się do działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort analizuje skutki ewentualnego skrócenia czasu pracy w Polsce do czterech dni.