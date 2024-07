Zwrot składki zdrowotnej – dla kogo?

W dokumentach rozliczeniowych za kwiecień podatnicy rozliczający się według skali, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym musieli dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za rok poprzedni. Gdy wynikało z niej, że na koncie powstała nadpłata, należało złożyć wniosek uprawniający do jej otrzymania.

ZUS przygotowywał najpóźniej następnego dnia po złożeniu dokumentów rozliczeniowych za kwiecień wniosek na Platformie Usług Elektronicznych. Należało go złożyć, wskazując w nim konto, na które zostanie zwrócona nadpłata. Termin składania wniosku minął 3 czerwca 2024 roku.

Kiedy ZUS zwróci pieniądze na konto płatnika?

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej ma formę bezgotówkową na konto wskazane we wniosku. Już niedługo kończy się termin zwrotu nadpłaconych środków. ZUS ma na to czas do 1 sierpnia 2024 roku. Tego dnia najpóźniej pieniądze mają znaleźć się na koncie. Warto więc sprawdzić, czy nadpłata już wpłynęła.

Kiedy ZUS nie zwraca nadpłaty?

Jeśli kwota nadpłaty składki zdrowotnej nie wpłynie na konto do 1 sierpnia, może być to zarówno spowodowane przeoczeniem, które trzeba wyjaśnić z ZUS-em, jak i innymi okolicznościami. Może bowiem mieć miejsce sytuacja, w której płatnik ma zaległości na koncie. W takim przypadku nawet w razie nadpłaty jest ona przeznaczona na zobowiązania, które nie zostały wcześniej uregulowane.

Zwrot składki nie nastąpi również, gdy płatnik nie złożył wniosku w terminie. Wówczas pieniądze nie przepadają, ale są rozliczone na koncie płatnika do końca roku. Oznacza to, że jeśli podatnik nie zawnioskował w odpowiednim terminie, a na jego koncie nie ma żadnych zaległości, to ZUS rozliczy na nim nadpłatę. Tym samym nadpłata składki zdrowotnej zostanie przeznaczona na przyszłe płatności.