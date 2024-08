"Czas rozprawić się z absurdami Polskiego Ładu i dotrzymać naszych obietnic. Dlatego dziś spotkam się z Ministrem Finansów. Dziś spotkam się z Ministrem Finansów Andrzejem Domańskim, by omówić propozycję ustawy Polski 2050 obniżającej składkę zdrowotną dla wszystkich" - zapowiedział we wpisie na portalu X w czwartek rano Petru.

Kluczowy postulat Polski 2050

Do wpisu polityk załączył nagranie, na którym podkreśla, że obniżka składki zdrowotnej to jeden z kluczowych postulatów, z którymi Polska 2050 szła do wyborów parlamentarnych w 2023 r.

Jakiekolwiek próby markowania obniżki składki zdrowotnej skończą się porażką - zarówno ekonomiczną, jak i polityczną. Polacy pamiętają, ile płacili składki przed Polskim Ładem, a ile po. Pamiętają też, że po drastycznej podwyżce składki wcale nie poprawiła się jakość ochrony zdrowia. Musimy obniżyć składkę zdrowotną porządnie, inaczej wyjdzie z tego kapiszon. (...) To jest interes całej koalicji - przekonuje na nagraniu Petru.

Obniżenie składki zdrowotnej "krytyczne"

Z kolei w czwartek w Radiowej Jedynce polityk powiedział, że obniżka składki zdrowotnej jest dla Polski 2050 "krytyczna". Nie wyobrażam sobie głosowania nad budżetem na 2025 rok, gdyby nie było tam zapisów oznaczających obniżkę składki zdrowotnej - powiedział.

Spotkanie z przedstawicielami Polski 2050 ws. składki zdrowotnej zapowiadał w środę w Radiu ZET minister Domański. Podkreślił, że w ostatnich dniach i tygodniach spotykał się już w tej sprawie także z przedstawicielami Lewicy i PSL. Chciałbym, abyśmy wspólnie, razem wypracowali rządowy projekt - zadeklarował.

Szef resortu zaznaczył, że otrzymał propozycje ze strony PSL-u, Lewicy i Polski 2050 i spotkał się m.in. z wiceszefem resortu zdrowia Wojciechem Koniecznym (Lewica). Chciałbym jutro z przedstawicielami Polski 2050 porozmawiać o ich propozycji, a w kolejnych dniach, maksymalnie tygodniach spotykać się z przedstawicielami pozostałych ugrupowań. I z całą pewnością niezbędne będzie wspólne spotkanie, na którym zobaczymy, jakie wspólne stanowisko jesteśmy w stanie uzgodnić - podkreślił.

"Kosztowna propozycja" Petru

Pytany o kwestie budżetowe związane z propozycją Polski 2050 przedstawioną przez Ryszarda Petru, Domański ocenił, że "jest to propozycja kosztowna".

Według zaprezentowanych w marcu przez szefów MF i MZ założeń zmian składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, rozliczający się na skali podatkowej (1,3 mln podmiotów) mieliby płacić składkę w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia; wysokość składki ma być stała, niezależna od osiąganego dochodu.

W przypadku płacących podatek liniowy składka miałaby być naliczana w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Powyżej tego limitu składka ma być powiększana o 4,9 proc. od nadwyżki.

Osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zapłaciłyby 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia - do miesięcznego przychodu wynoszącego czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia; powyżej tego limitu składka będzie powiększana o 3,5 proc. nadwyżki.

Z kolei przedsiębiorcy na karcie podatkowej mieliby płacić składkę w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Oprócz propozycji MF i MZ swój projekt zmian ws. składki zdrowotnej złożyła w Sejmie Polska 2050, a własne projekty zapowiedziały także Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica.

Polska 2050 przedstawiła w marcu swoją propozycję zmian ws. składki zdrowotnej dla wszystkich. Następnie ugrupowanie zgłosiło autopoprawkę do swojego projektu - zamiast kwotowego poziomu składki zaproponowało ryczałtowe kwoty 4 proc., 7 proc. i 9,4 proc., liczone od średniego wynagrodzenia, w zależności od dochodu.

Ile wynosi składka zdrowotna?

Obecnie składka zdrowotna dla pracownika wynosi 9 proc. Tyle samo płacą prowadzący działalność na skali podatkowej. Przedsiębiorcy na podatku liniowym odprowadzają składkę w wysokości 4,9 proc., a płacący podatek ryczałtowy - trzy poziomy składki ryczałtowej w zależności od przychodu.

Wraz z tzw. Polskim Ładem został wprowadzony obowiązek odprowadzenia przez przedsiębiorców składki zdrowotnej także od sprzedaży środków trwałych.