Jeśli chodzi o “małpki”, to jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, są one zwłaszcza kupowane w godzinach rannych, to zjawisko negatywne, rozmawiamy tu o wprowadzeniu opłaty małpkowej, bo te alkohole są stosunkowo tanie - powiedział na antenie Radia ZET minister finansów Andrzej Domański. Małpki to butelki z alkoholem o niedużej pojemności, zazwyczaj około 100 i 200 ml.

Domański zaznaczył, że taka opłata mogłaby być już od 2025 roku, ale przyznał, że nie ma jeszcze konkretów w tej sprawie. Finalne decyzje nie zostały podjęte, to nie jest trudna legislacyjnie zmiana, mogłaby być już od 2025 roku - dodał.

Nie będzie dodatkowych podwyżek akcyzy na alkohol

Nie podniesiemy akcyzy na alkohol. Nie zmieniamy “mamy drogowej” dotyczącej alkoholu. Żadnej dodatkowej podwyżki z naszej strony tu nie ma - powiedział pytany zaś o ewentualny wzrost akcyzy na alkohol, co oznacza, że przyjęte przedtem plany pozostają w mocy. Inaczej będzie z wyrobami tytoniowymi.

W górę pójdzie za to akcyza na papierosy

Domański przypomniał, że “w 2015 roku za średnie wynagrodzenie można było kupić 290 paczek, obecnie 490 paczek papierosów, w przypadku papierosów ta rosnąca ekonomiczna dostępność nie jest pożądana, Dużo palą ludzie młodzi i bardzo młodzi”. - Mniejsza ekonomiczna dostępność papierosów, sprawia, że palenie jest ograniczone, mamy tu efekt budżetowy, ale najważniejszy jest efekt zdrowotny - wskazał minister finansów.