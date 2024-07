Żniwa 2024: ceny zbóż

Z punktu widzenia rolników decydujących na sprzedaż zboża tuż po zbiorach kluczową informację są ceny oferowane w skupach. Te, według analiz publikowanych m.in. przez branżowy portal farmer.pl, są niższe niż przed rokiem. "Ceny konsumpcji (pszenicy konsumpcyjnej – red.) na poziomie mieszczącym się zazwyczaj w przedziale 800 - 860 zł/t to absolutnie dramat. Lepsze wyceny zbóż były niemal 20 lat temu. Wyceny pszenicy paszowej mieściły się natomiast w granicach 690 - 780 ł/t, przy czym najczęściej będzie tu mowa o przedziale 740 - 760 zł/t" – czytamy. "Fatalne ceny dotyczą także pozostałych zbóż. Pszenżyto w granicach 590 - 680 zł/t, żyto i jęczmień wyceniane w przedziale 500 - 600 zł/t (czasem tylko w przypadku jęczmienia nieco więcej, ale bywały i wyceny w granicach 450 zł/t) to - jak mówią sami rolnicy - policzek w twarz" - pisze Farmer.pl. Portal podkreśla, że bardzo niskie ceny zbóż w Polsce utrzymują się drugi sezon z rzędu.

Portal zwraca również uwagę, że rolnicy borykają się w tym roku z niskimi plonami. "Czynnikiem niekorzystnym dla krajowych upraw była susza. IUNG (Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznastwa- red.) oszacował, że w kwietniu i maju suszą zagrożonych było 19 proc. upraw zbóż ozimych i 25 proc. jarych, choć późniejsze okresy przyniosły wyraźną poprawę uwarunkowań wilgotnościowych. KE szacuje (koniec czerwca), że zbiory zbóż ogółem w Polsce mogą być niższe o 3 proc. rok do roku" – czytamy w raporcie analityków PKO BP, na który powołuje się Farmer.pl.

Ceny pszenicy, żyta i jęczmienia w skupach

Na jakie dokładnie kwoty za tonę pszenicy, żyta czy jęczmienia mogą liczyć rolnicy? Oto przykładowe kwoty zebrane w skupach przez portal tygodnik-rolniczy.pl. To stawki obowiązujące na dzień 19 lipca br. (spadek/wzrost – w porównaniu do 12 lipca br.).

Ceny w Elewator Koronowo (woj. kujawsko-pomorskie): pszenica konsumpcyjna - 830 zł/t (spadek o 40 zł); pszenica paszowa - 710 zł/t (spadek o 20 zł); pszenżyto - 610 zł/t (wzrost o 10 zł); żyto konsumpcyjne - 575 zł/t (wzrost o 25 zł); jęczmień - 620 zł/t (wzrost o 20 zł).

Stawki zebrane przez portal Cenyrolnicze.pl w punktach skupu na terenie całego kraju kształtują się na podobnym poziomie. Na dzień 22.07.br. wyglądały następująco (wybrane przykłady):

pszenica konsumpcyjna - 750-980 zł, średnia: 838,91 zł;

żyto konsumpcyjne - 500-620 zł; średnia: 559,44 zł;

jęczmień konsumpcyjny - 600-760 zł; średnia 630,00 zł;

pszenica paszowa - 680-860 zł; średnia: 740,16 zł;

żyto paszowe- 430-580 zł; średnia: 509,00 zł;

jęczmień paszowy - 550-700 zł; średnia: 609,23 zł.

Ceny pszenicy i rzepaku na giełdzie MATIF

Giełda MATIF to europejska giełda obrotu płodów rolnych. Mieści się w Paryżu. Na podstawie jej notowań ustalane są ceny pszenicy konsumpcyjnej, kukurydzy i rzepaku na rynkach europejskich – również w Polsce. Ceny na giełdzie podawane są w euro za tonę. Przedmiotem obrotu są tu kontrakty na dostawę w określonym terminie, a nie zboże w formie fizycznej. Do cen na giełdzie firmy doliczają premie, m.in. za transport i magazynowanie. Giełda MATIF wpływa na to, jakie ceny zaoferują firmy w skupach.

Oto przykładowe notowania:

Cena kupna pszenicy konsumpcyjnej, stan na 23.07.br. na godz. 14.32 - 223,25 euro/t , kontrakt na wrzesień 2024

, kontrakt na wrzesień 2024 Cena kupna rzepaku, stan na 23.07.br. na godz. 14.39 - 489,25 euro/t, kontrakt na sierpień 2024

Żniwa 2024: ceny słomy

Część rolników uprawiających zboża wykorzystuje słomę zebraną z pól – dotyczy to głównie gospodarstw prowadzących równie produkcję zwierzęcą. Częstą praktyką jest także pozostawienie słomy na polu w celu wykorzystania jej jako nawóz organiczny. Ci, którzy zdecydują się na zebranie słomy muszą ponieść z tego tytułu dodatkowe koszty, szczególnie jeśli zdecydują się na jej sprasowanie (niektóre oferty sprzedaży słomy dotyczą słomy, którą trzeba samodzielnie sprasować, jej ceny jest wtedy oczywiście odpowiednio niższa).

Jaki stawki za słomę pojawiają się na portalach ogłoszeniowych. Np. sprzedający z woj. mazowieckiego za baloty (bele) o wymiarach 120x120 żądają do 80 zł za sztukę (cena po sprasowaniu). W woj. świętokrzyskim będzie to ok. 45 zł za sztukę, a woj. śląskim – ok. 75 zł za sztukę.

Żniwa 2024: ceny siana

Na portalach ogłoszeniowych znajdziemy też sporo ofert sprzedaży siana z tegorocznych zbiorów. Wpływ na ceny podawane przez sprzedawców ma m.in. stanowisko i rodzaj trwa z których pochodzi zbiór; to, z którego pokosu (zbioru) pochodzą bele (pierwszy pokos jest droższy niż kolejne), rodzaj prasy, sposób przechowywania. Na cenę wpływa sposób przechowywania, rodzaj prasy, to czy jest to pierwszy, czy kolejny zbiór (pokos). Ceny są mocno zróżnicowane, praktycznie niezależnie od regiony. Balot 120x120 można kupić za 90 zł za sztukę, ale zdarzają się też o 100 zł wyższe. Średnia do ok. 120-140 zł za balot. Znacznie rzadsze są oferty sprzedaży siana sprasowanego w kostkę. Sprzedawcy chcą za nie 5-9 zł za sztukę.