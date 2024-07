Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy. Stanowi on realizację zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej zawartej w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów!", która jest też częścią umowy "Koalicji 15 października". Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O co konkretnie chodzi? O podniesienie kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Komu obecnie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą otrzymać osoby uprawnione do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych. Osoba uprawniona może otrzymywać świadczenie do ukończenia przez nią 18 lat lub 25 lat - w przypadku, gdy jeszcze uczy się w szkole lub szkole wyższej. Ponadto świadczenie przysługuje bezterminowo w przypadku osoby, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego a kryterium dochodowe

Reklama

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Obecnie wynosi ono 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Warto też zaznaczyć, że świadczenia alimentacyjne z funduszu przysługują w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. W ocenie skutków regulacji projektu możemy przeczytać, że maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 roku.

1000 zł miesięcznie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował nowelizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przewiduje ona podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100%, czyli o 500 zł miesięcznie. Tym sposobem osoby uprawnione otrzymają nie 500 zł świadczenia miesięcznie, a 1000 zł.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Od kiedy nowa ustawa zacznie obowiązywać? Jak informuje portal Infor.pl - nowa wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego wejdzie w życie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po dniu 30 września 2024 roku. Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe omawianego projektu. Rada Ministrów ma przyjąć projekt i skierować go do Sejmu w trzecim kwartale 2024 roku.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał też, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku. Z tego względu w projekcie proponuje się wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym gmina, która przyznała osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2024/2025 jeszcze na podstawie dotychczasowego stanu prawnego, mogła z urzędu zmienić decyzję na korzyść strony poprzez odpowiednie podwyższenie kwoty przyznanych świadczeń do wysokości kwoty ustalonych alimentów, nie więcej niż 1000 zł miesięcznie.