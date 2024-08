Rada Nadzorcza PFRON zdecydowała o przeznaczeniu części środków z programu "Aktywny samorząd" na pomoc osobom chorym w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Chodzi o refundację prądu wykorzystywanego do urządzeń wspomagających oddychanie.

Kto może dostać dodatkowe dofinansowanie do rachunków za prąd?

Pomoc skierowana jest do osób:

posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub – w przypadku dzieci do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

oraz na podstawie skierowania NFZ korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora.

Osoby uprawnione będą mogły otrzymać 100 zł miesięcznie w formie dodatku do opłaty za energię elektryczną.Dodatek nie podlega rozliczeniu – nie trzeba będzie okazywać opłaconych rachunków.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Za stronie internetowej PFRON czytamy, że wnioski należy składać w formie elektronicznej za pomocą platformy SOW. – Jest dostępna ze strony startowej na naszej witrynie (https://www.pfron.org.pl/ - red.). Podasz tylko niezbędne dane i informacje. Jeśli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku, zadzwoń na bezpłatną Infolinię 800 889 777 lub napisz na adres mailowy sow@pfron.org.pl – informuje PFRON.

Od kiedy są przyjmowane wnioski o dofinansowanie do prądu?

Nabór wniosków ruszy na przełomie października i listopada, ale dodatek będzie mógł być przyznany na opłaty poniesione od 1 lipca br. PFRON zapowiada, że o dokładnym terminie będzie informował na bieżąco. W tym roku wnioski będą przyjmowane do końca listopada. "W kolejnych latach termin naboru wniosków określi Zarząd Funduszu" – czytamy na stronie PFRON-u.

We wniosku trzeba będzie wskazać okres objęty zwrotem kosztów opłaty za energię. Nie może być on dłuższy niż 6 miesięcy i krótszy niż 3 miesiące. Można złożyć maksymalnie cztery wnioski w ciągu roku. "Ale pamiętaj, że dodatek dotyczy opłat poniesionych od dnia 1 lipca 2024 r." – przypomina Fundusz. "Na przykład – jeśli złożysz wniosek w listopadzie i już w lipcu opłaciłeś rachunek za prąd, to we wniosku wskaż okres do wypłaty dodatku w miesiącach od lipca do października 2024 r. (4 miesiące) – czytamy.

Jak będą rozpatrywane wnioski?

Rozpatrywaniem wniosków i wypłatą środków zajmą się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. - Procedura rozpatrywania wniosków będzie maksymalnie uproszczona. Ma się koncentrować na prostym sprawdzeniu rejestrów NFZ usługi wentylacji domowej – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z szacunków resortu wynika, że uprawnionych do pomocy ma być ok. 20 tys. osób. W budżecie PFRON na realizację tego zadania zostało przeznaczone 16 mln złotych do końca tego roku.