Aby uzyskać dotację na instalację klimatyzacji w swoim domu, można skorzystać z trzech programów rządowych: "Czyste Powietrze", "Mój Prąd" lub "Moje Ciepło". Warunkiem przyznania dofinansowania jest zamontowanie urządzenia klimatyzacyjnego, które ma funkcję grzania, a nie tylko chłodzenia powietrza.

Program "Czyste Powietrze"

W programie "Czyste Powietrze" kwota dotacji zależy od trzech poziomów dochodowych. Pierwsza grupa obejmuje osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł, dla których przewidziano podstawową dotację do 66 tys. zł. Druga część programu, oferująca wyższe dofinansowanie, jest skierowana do osób z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2651 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Dla tej grupy dotacja może wynosić do 99 tys. zł. Trzecią grupę stanowią osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w jednoosobowym. W tej kategorii dotacje mogą wynosić nawet 135 tys. zł.

Przy podstawowym poziomie dofinansowania można uzyskać dotację w wysokości 6000 zł lub zwrot 40% poniesionych kosztów. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania dotacja wynosi 9000 zł lub zwrot do 70% kosztów. Natomiast przy najwyższym poziomie dofinansowania dotacja wynosi 15 000 zł lub można otrzymać 100% zwrot kosztów.

Program "Mój prąd"

Korzystając z programu "Mój Prąd" można nabyć pompę ciepła, która również działa jako klimatyzator (pompa powietrze/powietrze). W poprzedniej edycji, która już się zakończyła, można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 4400 zł lub 50% zwrotu kosztów. W programie "Mój Prąd" nie uwzględnia się progu dochodowego. Rząd planuje teraz uruchomienie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie.

Program "Moje ciepło"

Program "Moje Ciepło" umożliwia uzyskanie dotacji w wysokości od 7 do 21 tys. zł lub 30% zwrotu kosztów, w zależności od rodzaju pompy ciepła (należy jednak pamiętać, że nie wszystkie pompy ciepła działają również jako klimatyzatory). Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny poziom dofinansowania może wynieść 45% kosztów kwalifikowanych. W ramach tego programu obowiązuje zasada, że najpierw należy zainwestować, a potem można otrzymać wypłatę. Beneficjentami mogą być jedynie właściciele lub współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych.

Czy można odliczyć klimatyzację od podatku?

Można również odliczyć od podatku koszty klimatyzacji, która już została zamontowana w domu. W tym przypadku dostępne są dwie opcje. Pierwsza to ulga rehabilitacyjna, przysługująca osobom z niepełnosprawnościami, które poniosły wydatki na cele rehabilitacyjne lub na ułatwienie codziennych czynności. Druga to ulga termomodernizacyjna, skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy niedawno przeprowadzili prace termomodernizacyjne.

Jak i gdzie składać wnioski?

Wnioski do programu "Czyste Powietrze" można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), w gminach współpracujących z WFOŚiGW oraz na stronie czystepowietrze.gov.pl. Aby złożyć wniosek do programu "Mój Prąd", należy to zrobić wyłącznie online za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wnioski papierowe nie będą przyjmowane. Nabór wniosków do programu "Moje ciepło" trwa w trybie ciągłym do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania funduszy i odbywa się tylko elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Korzyści z montażu klimatyzacji

Montaż klimatyzacji przynosi wiele korzyści, zwłaszcza w obliczu rosnących temperatur latem. Oto kilka najważniejszych zalet: