W większości państw unijnych dynamika cen ubezpieczeń samochodowych przekracza 5 proc. Dane z największego kraju UE podnoszą średnią do poziomu 12,1 proc., jest ona zatem wyższa niż w Polsce. Tymczasem w Polce ubezpieczenia pojazdów w czerwcu były o 11,5 proc. droższe niż rok wcześniej. Większe wzrosty cen zanotowano w Niemczech (o 26,2 proc.), Niderlandach (o 21,4 proc.) i Portugalii (o 13,5 proc.).

Odwrócenie trendu

Od początku roku obserwujemy stopniowy wzrost cen we wszystkich liniach biznesowych, w szczególności w ubezpieczeniach komunikacyjnych w segmencie OC. W I kw. wzrosty były dosyć nieśmiałe i oscylowały w okolicach 5–6 proc., jednak w II kw. ten wzrost znacznie przyspieszył i w czerwcu odnotowaliśmy już dwucyfrową dynamikę cen w tych ubezpieczeniach – mówi Sebastian Kozak, dyrektor sieci sprzedaży agencyjnej firmy Unilink, największej w kraju multiagencji ubezpieczeniowej.

Ceny OC rosną

"Średnia cena OC w I półroczu 2024 r. wyniosła 610 zł. Była tym samym wyższa o 108 zł (21,5 proc.) w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy zeszłego roku. W II kwartale bieżącego roku odnotowano również podwyżkę w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2024 r. Średnia cena polisy w drugim kwartale wyniosła 639 zł i była wyższa o 64 zł niż we wcześniejszym okresie" – podawał z kolei w drugiej połowie czerwca Rankomat, porównywarka internetowa.

Według tej firmy do początków ubiegłego roku ceny polis OC przez sześć lat szły w dół. W taki sposób dawała o sobie znać konkurencja w tym najważniejszym dla krajowych zakładów ubezpieczeń segmencie rynku.

Sumy nie wpłyną na ceny

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw ubezpieczeniowych, przewidujący m.in. kilkakrotne podniesienie minimalnych sum gwarancyjnych w przypadku polis komunikacyjnych.

Zmiany wprowadzają m.in. podwyższenie minimalnych sum gwarancyjnych do 29 876 400 zł w przypadku szkód na osobie i 6 021 600 zł w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Zakłady ubezpieczeń są do tych zmian przygotowane, wynikają one z przepisów europejskich – komentuje Monika Chłopik, ekspertka Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Zdaniem naszej rozmówczyni wyższe sumy gwarancyjne nie będą mieć wpływu na ceny OC komunikacyjnego.

Na rynek wchodzi nowy gracz

Stawki mogą się zmienić, gdy pojawi się konkurencja. W tym tygodniu oficjalną zapowiedź uruchomienia działalności w Polsce ogłosił Genertel, działający w formule direct ubezpieczyciel z włoskiej grupy Generali. Ma u nas funkcjonować pod marką Redclick.

"Start planowany jest jeszcze w tym roku. Jednak już teraz rozpoczynamy nasze działania informacyjne, by zbudować rozpoznawalność marki Redclick” – informuje biuro prasowe Genertelu.

