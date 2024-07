Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych. W razie śmierci osoby uprawnionej - świadczenie wspierające przysługuje osobie wspólnie z nią zamieszkującą. Na roszczenia o wypłatę pieniędzy jest 12 miesięcy.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające może otrzymać osoba, która:

ukończyła 18 rok życia,

posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub całkowitym albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 1 stycznia 2024 roku, w którym orzeczono niezdolność do pracy i konieczność stałej opieki innej osoby,

posiada ustalony poziom potrzeby wsparcia w skali od 70 do 100 punktów.

Poziom potrzeby wsparcia ustala wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie m.in. rodzaju i stopnia niepełnosprawności, wieku osoby niepełnosprawnej oraz jej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Świadczenie wspierające 2024 - kwota

Wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej (do lutego 2024 roku wynosiła 1588,44 zł, a obecnie wynosi ona 1780,96 zł). Świadczenie wspierające wypłacane jest miesięcznie w kwotach:

potrzeba wsparcia na poziomie 95-100 punktów - 220% renty socjalnej,

potrzeba wsparcia na poziomie 90-94 punktów – 180% renty socjalnej,

potrzeba wsparcia na poziomie 85-89 punktów - 120% renty socjalnej,

potrzeba wsparcia na poziomie 80-84 punktów - 80% renty socjalnej,

potrzeba wsparcia na poziomie 75-79 punktów - 60% renty socjalnej,

potrzeba wsparcia na poziomie 70-74 punktów - 40% renty socjalnej.

Kwoty przedstawiają się następująco:

70-74 punktów - 40% renty socjalnej - 713,00 zł,

75-79 punktów - 60% renty socjalnej - 1069,00 zł,

80-84 punktów - 80% renty socjalnej - 1425,00 zł,

85-89 punktów - 120% renty socjalnej - 2138,00 zł,

90-94 punktów -180% renty socjalnej - 3206,00 zł,

95-100 punktów - 220% renty socjalnej - 3919,00 zł.

Kwoty te obowiązują od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku.

Jak otrzymać świadczenie wspierające?

Aby otrzymać świadczenie wspierające, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej. Do wniosku należy dołączyć między innymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i sytuację osoby niepełnosprawnej.

Świadczenie wspierające nie jest uzależnione od dochodu osoby niepełnosprawnej. Osoby, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy przed 1 stycznia 2024 roku, mogą automatycznie zostać przeniesione na świadczenie wspierające. Świadczenie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wspierające po zmarłym

W przypadku śmierci osoby uprawnionej - świadczenie wspierające przysługuje osobie, która wspólnie z nią zamieszkiwała. W przypadku śmierci osoby, której potencjalnie przysługiwałoby świadczenie wspierające, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza postępowanie sprawdzające, czy na dzień zgonu spełniała ona wszystkie warunki niezbędne do jego przyznania. Warunki te obejmują:

Posiadanie ostatecznej decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZOON), przyznającej odpowiednią liczbę punktów (określającą stopień niepełnosprawności) uprawniającą do świadczenia.

Złożenie wniosku o świadczenie wspierające do ZUS po dniu, w którym decyzja WZOON stała się ostateczna.

Ukończenie 18. roku życia.

Zamieszkiwanie na terytorium Polski.

Posiadanie polskiego obywatelstwa lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). W przypadku osób niebędących obywatelami wymienionych wyżej państw konieczny jest legalny pobyt w Polsce oraz dostęp do rynku pracy.

Jeśli ZUS ustali, że na dzień zgonu spełnione były wszystkie wyżej wymienione warunki, świadczenie wspierające zostanie wypłacone osobom uprawnionym, zgodnie z przepisami. Jeśli wszystkie warunki były spełnione, to osoba wspólnie z nią zamieszkująca może złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia wspierającego (formularz SWN-INF). Jeśli osoba, która zmarła wniosek o świadczenie wspierające złożyła do ZUS-u w ciągu 3 miesięcy od otrzymania ostatecznej decyzji WZON, to ZUS wypłaci osobie uprawnionej świadczenie z wyrównaniem od dnia jego przyznania.