Najważniejsze zmiany od lipca 2024.

Obowiązek jazdy po jezdni. Kierujący hulajnogą elektryczną są teraz zobowiązani do korzystania z jezdni, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, jeśli nie ma dostępnej drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.Wyjątkowe korzystanie z drogi dla pieszych. Dopuszcza się jazdę hulajnogą elektryczną po drodze dla pieszych tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest ona usytuowana wzdłuż jezdni z ograniczeniem prędkości powyżej 30 km/h i brakuje innych wyznaczonych dróg dla rowerów.Zakazy. Wprowadzono zakaz ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku oraz jazdy po jezdni poza wyznaczonymi pasami ruchu dla rowerów, przejazdami dla rowerów lub jezdniami z ograniczeniem prędkości do 30 km/h (w przypadku braku infrastruktury rowerowej).

Koniec jazdy po chodniku? Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Co to oznacza dla użytkowników hulajnóg elektrycznych? Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w sposobie korzystania z hulajnóg elektrycznych. Kierujący muszą teraz przede wszystkim zwracać uwagę na obowiązujące ograniczenia prędkości na jezdniach oraz dostępność infrastruktury rowerowej. W przypadku jej braku, jazda hulajnogą elektryczną po chodniku jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Cel zmian:

Celem wprowadzonych zmian jest poprawa bezpieczeństwa zarówno użytkowników hulajnóg elektrycznych, jak i innych uczestników ruchu drogowego.