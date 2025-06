Najwięcej badanych (49 proc.) planuje prace remontowe stopniowo, w miarę swoich możliwości finansowych. Z kolei co trzeci ankietowany (31 proc.) przyznał, że większość zmian wykona sam, aby zaoszczędzić. Taka sama grupa wybiera inne podejście - chce przeprowadzić jedynie szybkie i tanie odświeżenie przestrzeni, wynika z najnowszego raportu Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2025".

Po zimowych miesiącach wiele osób odczuwa potrzebę zmian, a wiosna staje się naturalnym impulsem do uporządkowania swojej codzienności. To także moment, w którym chętniej podejmowane są większe wyzwania, takie jak np. remont mieszkania.

Wiosna dobry czas na remont mieszkania

Według raportu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2025” w tym roku 39 proc. Polaków ma w planach remont.

Jest to niższy odsetek w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy taką odpowiedź wskazało 45 proc.

Najwięcej badanych (49 proc.) planuje prace remontowe stopniowo, w miarę swoich możliwości finansowych. Z kolei co trzeci ankietowany (31 proc.) przyznał, że większość zmian wykona sam, aby zaoszczędzić. Taka sama grupa wybiera inne podejście - chce przeprowadzić jedynie szybkie i tanie odświeżenie przestrzeni.

Na remont najwięcej (42 proc.) Polaków planuje wydać maksymalnie 10 000 zł, a 29 proc. - między 10 001 a 20 000 zł. 58 proc. kwoty te opłaci z odłożonych pieniędzy, a połowa - z bieżących dochodów.

– Kolejna edycja naszego raportu wskazuje, że remonty nadal są popularne wśród Polaków w okresie wiosennym. Ciepłe dni zachęcają do zmian i widać to także w otrzymanych wynikach. Spośród wszystkich grup wiekowych, odświeżenie domu czy mieszkania najczęściej planują pięćdziesięciolatkowie (49 proc.) oraz czterdziestolatkowie (45 proc.), a najmniej chętne do remontowania są osoby z grupy wiekowej 60+ (24 proc.) – komentuje Renata Wrzaskowska, Ekspertka z Santander Consumer Banku.

– Widzimy także, że potrzebę modyfikacji w otoczeniu wzrastają wraz z zarobkami. 21 proc. zarabiających w przedziale 2000 - 2999 zł planuje tego typu prace, podczas gdy wśród osób z pensją powyżej 7000 zł wynik ten rośnie do 56 proc. – dodaje Renata Wrzaskowska, Ekspertka z Santander Consumer Banku.

Porządny remont mieszkania: metodą małych kroków

Remonty to zazwyczaj duże przedsięwzięcie, które pochłania finanse, jak i czas. Dlatego też coraz więcej osób zmienia podejście do prac remontowych i dopasowuje je do swoich potrzeb.

Zamiast kompleksowych prac z udziałem profesjonalnych ekip, dominują małe kroki, sprytne oszczędności i samodzielne działania.

Prawie połowa ankietowanych (49 proc.) wskazała, że remont będzie wykonywać stopniowo, w ramach swoich finansowych możliwości. To także odpowiedź, którą wybrała ponad połowa ankietowanych kobiet (52 proc. w stosunku do 44 proc. mężczyzn).

Niemal co trzeci Polak (po 31 proc.) decyduje się wykonać większość prac samemu, aby zaoszczędzić lub stawia na szybkie i tanie odświeżenie wnętrza. Na ekspresowe i tanie remonty najczęściej wskazuje grupa wiekowa 60+ (42 proc.), natomiast najrzadziej pięćdziesięciolatkowie - 26 proc. - oraz najmłodsza grupa badanych - 18-29 lat (27 proc.). Z kolei jedna czwarta Polaków chce zrobić tylko niezbędne naprawy, aby ograniczyć koszty większych prac

Remont mieszkania: kto i jakich szuka oszczędności

Co piąty ankietowany przyznał, że wprawdzie planuje większy remont, jednak poszukuje tańszych materiałów i oszczędnych rozwiązań. Taki scenariusz prac najczęściej wybierają dwudziestolatkowie – 28 proc. z nich wskazało na tę odpowiedź. Jedynie 14 proc. respondentów decyduje się na zatrudnienie profesjonalnej ekipy do wykonania kompleksowych prac.

Wśród tych osób dominują trzydziestolatkowie (30 proc.). Jest także grupa Polaków, która nie skupia się jedynie na odnowieniu przestrzeni, a chce podjąć się większych inwestycji w energooszczędne rozwiązania, które będą rzutowały na zmniejszenie rachunków w przyszłości. Takie zmiany chce wprowadzić 12 proc. ankietowanych.

Budżet remontowy to jeden z najważniejszych czynników, jaki decyduje o podejściu i zakresie zaplanowanych prac, jakości wybieranych materiałów czy wspieraniu się profesjonalnymi usługami.

Tej wiosny najwięcej respondentów (42 proc.) deklaruje, że na odświeżenie własnych czterech kątów planuje przeznaczyć do 10 000 zł. 29 proc. myśli o kwocie od 10 001 do 20 000 zł, 10 proc. chce wydać na ten cel między 20 001 a 30 000 zł, a 6 proc. między 30 0001 a 40 000 zł. Remonty powyżej 40 000 zł planuje jedynie 7 proc.

Najwięcej Polaków, bo aż 58 proc., planuje sfinansować zmiany ze swoich oszczędności, a co drugi z tej samej grupy ankietowanych (50 proc.) wybrał również odpowiedź - z bieżących dochodów.

Niemal co piąty badany posłuży się pieniędzmi pozyskanymi z dodatkowej pracy lub premii, a reszta postawi na produkty bankowe lub pożyczki. 14 proc. respondentów planuje skorzystać z kredytu ratalnego, 13 proc. z kredytu gotówkowego, a 11 proc. zapłaci za remont kartą kredytową. Pożyczkę z zakładu pracy, firmy pożyczkowej czy od rodziny lub przyjaciół rozważa znacznie mniejszy odsetek (kolejno 6, 6 i 5 proc.).