Ponad 6500 zł co miesiąc. I to do końca życia. Co trzeba zrobić, aby otrzymać pieniądze?

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które osiągnęły wiek 100 lat. Jest to dożywotnia premia wypłacana co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Kwota bazowa zmienia się corocznie wraz z waloryzacją i obowiązuje od 1 marca danego roku do końca lutego następnego roku. Dlatego dla osób kończących 100 lat w różnych latach, wysokość świadczenia honorowego będzie różna, zależna od obowiązującej w danym roku kwoty bazowej.

Wysokość świadczenia honorowego

Raz przyznany specjalny dodatek za wiek jest wypłacany dożywotnio w niezmienionej wysokości, równolegle z podstawowym świadczeniem, takim jak emerytura lub renta. Dla osób, które osiągną 100 lat w okresie od 1 marca tego roku do końca lutego przyszłego roku, świadczenie honorowe wynosi 6589,67 zł brutto miesięcznie.

Wniosek o świadczenie honorowe dla 100-latków

Osoby pobierające emeryturę lub rentę z ZUS-u nie muszą składać wniosku, aby otrzymać dodatkową gratyfikację za wiek. Zakład załatwia formalności samodzielnie i przyznaje dodatkową kwotę automatycznie. Inaczej jest w przypadku stulatków, którzy nie otrzymują świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS-u ani z innego organu emerytalnego. Oni z kolei muszą złożyć wniosek w ZUS-ie i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia, aby otrzymać świadczenie honorowe. ZUS nie jest jedyną instytucją wypłacającą świadczenie honorowe dla stulatków. Specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca także KRUS oraz resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Ile osób pobiera świadczenie honorowe?

Jak informowała Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, w 2024 roku w województwie podlaskim 83 osoby otrzymały świadczenie honorowe z ZUS-u.W województwie kujawsko-pomorskim 220 osób otrzymało gratyfikację za wiek z ZUS-u. Bydgoski oddział ZUS-u wypłacał 112 takich świadczeń, a toruński oddział ZUS-u – 108. W 2025 roku świadczenie honorowe pobiera ponad 3,5 tys.