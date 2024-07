Dlaczego nakrętki są przytwierdzone do opakowań?

Wymóg stosowania opakowań z przytwierdzonymi nakrętkami nakłada na producentów żywności unijna dyrektywa SUP (ang. Single Use Plastic). Dotyczy on zakrętek z plastiku używanych do zakręcania opakowań o pojemności do 3 litrów (butelek, kartonów itp.). Obowiązek wszedł w życie 1 lipca br., ale wielu producentów stosuje takie opakowania od wielu miesięcy. Konsumenci zauważyli zmianę – i wiele osób zdążyła już ona zirytować. "Odrywam je od razu po otwarciu butelki lub kartonu" – komentarzy tego typu w internecie nie brakuje.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Po co nakrętki są przytwierdzone do opakowań?

Obowiązek przytwierdzania nakrętek do butelek i innych opakowań ma zwiększyć poziom odzyskiwania plastiku. Firmy zajmujące się recyklingiem tłumaczą, że nakrętki wrzucane luzem do kontenerów trafiają w trakcie sortowania do frakcji drobnej, a stamtąd do spalarni lub na składowisko. Inaczej jest gdy nakrętka jest częścią większej części – plastikowej butelki czy np. kartonu po mleku. Istniejąca technologia pozwala na rozdzielenie tych materiałów (np. plastik zbutelki i plastik z nakrętki) w procesie przetwarzania. W efekcie dobrej jakości plastik z którego wykonane są nakrętki może być ponownie wykorzystany.

Reklama

Czy można odrywać nakrętki od butelek?

Nie ma przepisów zakazujących konsumentom odrywania nakrętek.Jednak, jak tłumaczyła niedawno wiceminister klimatu i środowiska, "najbardziej ekologicznym rozwiązaniem" jest pozostawienie nakrętek przy butelkach i wrzucenie zużytej butelki wraz z nakrętką do żółtego pojemnika. A co, jeśli ktoś oderwie nakrętkę przez przypadek? Najlepiej przykręcić ją do opakowania przed jego wyrzuceniem go do kosza. Opakowania należy też zgnieść.

Przyszłość charytatywnych zbiórek nakrętek

Wymów przytwierdzania nakrętek do butelek stawia pod znakiem zapytania przyszłość popularnych w Polsce charytatywnych zbiórek nakrętek. Jakiś czas temu ministerstwo klimatu i środowiska w informacji przesłanej Interii Biznes wyjaśniło, że nie planuje wprowadzania jakichkolwiek zakazów związanych z prowadzonymi działalnościami charytatywnymi. Jeżeli "konsument postanowi oderwać zakrętkę i przekazać ją w ramach zbiórki charytatywnej, nikt mu takiego działania nie zabrania" – informowało.