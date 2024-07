W czerwcu 2024 roku rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy programu 800 plus. Świadczenie wypłacane jest 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 22 dnia każdego miesiąca. Jednak w lipcu 2024 planowane są aż trzy zmiany w harmonogramie wypłat.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Zmiany w terminach wypłat 800 plus w lipcu 2024

Przelew za niedzielę, 7 lipca, został zrealizowany już w piątek, 5 lipca. Następna zmiana dotyczy wypłaty 800 plus za 14 lipca (niedziela) - rodzice otrzymają środki dwa dni wcześniej, czyli w piątek, 12 lipca. Termin wypłaty na 20 lipca (sobota) również ulegnie zmianie. Przelewy zostaną zrobione dzień wcześniej, czyli w piątek, 19 lipca.

Do kiedy należało złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia 800 plus na okres od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku można było składać od lutego 2024 roku. Aby zachować ciągłość wypłat, należało złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 roku. W przypadku wniosków złożonych w czerwcu, przelewy 800 plus wraz z wyrównaniem zostaną przekazane do końca sierpnia. Natomiast rodzice, którzy nie złożyli wniosku przed 1 lipca, nie otrzymają wyrównania za czerwiec.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Reklama

Wniosek o świadczenie 800 plus należy składać do ZUS drogą elektroniczną, korzystając z platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS na tablety i smartfony, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Dla kogo 800 plus?

Program "Rodzina 800+" stanowi istotne wsparcie finansowe dla rodzin, pomagając w pokryciu części kosztów związanych z wychowywaniem dzieci, takich jak opieka i zaspokajanie ich codziennych potrzeb. Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia jest dostępne dla rodzin, niezależnie od ich dochodów. Od 1 stycznia 2024 roku stawka tego świadczenia wynosi 800 zł na dziecko miesięcznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków, ich rozpatrywanie oraz przyznawanie i wypłatę świadczenia wychowawczego. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu, a świadczenia są wypłacane bezgotówkowo na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Harmonogram wypłat 800 plus

Harmonogram wypłat świadczenia 800 plus na lipiec obejmuje następujące dni:

2 lipca (wtorek),

4 lipca (czwartek),

7 lipca (niedziela - wypłata wcześniej w piątek 5 lipca),

9 lipca (wtorek),

12 lipca (piątek),

14 lipca (niedziela - wypłata wcześniej w piątek 12 lipca),

16 lipca (wtorek),

18 lipca (czwartek),

20 lipca (sobota - wypłata wcześniej w piątek 19 lipca),

22 lipca (poniedziałek).

Zmiany w 800 plus: nowe kryteria przyznawania od września 2024

Od 1 września 2024 roku prawo do świadczenia 800 plus będzie zależało nie tylko od wieku dziecka, ale także od jego realizacji obowiązków edukacyjnych. Dotychczas świadczenie przysługiwało na każde dziecko poniżej 18. roku życia, jednak nowe przepisy wprowadzają dodatkowe warunki. Zmiany te mogą szczególnie wpłynąć na rodziny ukraińskie, ponieważ przepisy zostały przygotowane tak, aby świadczenie 800 plus trafiało do rodzin, których dzieci faktycznie uczą się w polskim systemie edukacji. Aby otrzymać świadczenie, dziecko musi spełniać jeden z poniższych warunków:

Obowiązek szkolnyDziecko musi uczęszczać do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka)Dotyczy dzieci, które osiągnęły odpowiedni wiek na roczne przygotowanie przedszkolne.Obowiązek nauki w przedszkolu lub szkoleDziecko musi być zapisane do placówki edukacyjnej należącej do polskiego systemu edukacji.

Kogo nie będą dotyczyć zmiany w 800 plus?

Nie wszystkie dzieci będą podlegać nowym zasadom. Wyłączone z nich będą dzieci, które są zbyt małe, aby spełniać obowiązki edukacyjne, oraz uczniowie, którzy w danym roku rozpoczną klasę maturalną.Nowe przepisy wejdą w życie oficjalnie od roku szkolnego 2025/2026.