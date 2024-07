800+ i 300+ - podstawowe świadczenia na dziecko

Świadczenie wychowawcze 800 plus. Świadczenie wychowawcze znane wcześniej jako 500 plus, przysługuje na każde dziecko, niezależnie od dochodu rodziny. Jak podaje portal GOV.pl, jego celem jest finansowe wsparcie polskich rodzin i częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka m.in.: z zaspokojeniem jego potrzeb życiowych oraz sprawowaną nad nim opieką. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Świadczenie 300 plus. Świadczenie z rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł dotyczy dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny. Przysługuje na każde zdrowe dziecko do 20. roku życia oraz do 24. roku życia na dziecko niepełnosprawne. Wniosek wypełnia się drogą elektroniczną. Świadczenie z programu „Dobry Start”nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne w tak zwanej „zerówce” w przedszkolu w szkole. 300+ nie otrzymają również studenci.

Co trzeba zrobić aby otrzymać świadczenia 800+ i 300+?

Aby otrzymać świadczeniewychowawcze w ramach programu "Rodzina 800+”oraz świadczenie „300+” w ramach programu „”Dobry Start”, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składa go rodzic lub opiekun dziecka.Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać tylko elektronicznie. Można to zrobić za pośrednictwem:

PUE ZUS czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS

czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS aplikacji mobilnej mZUS

portalu Emp@tia

bankowościelektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Poza świadczeniami 800+ i 300+, rodziny spełniające kryterium dochodowe mogą ubiegać się o trzy dodatkowe świadczenia na swoje dzieci. Jak sama nazwa wskazuje, są to dodatki do zasiłku rodzinnego. Mogą je zatem otrzymać wyłącznie osoby, które mają przyznane prawo do tego zasiłku.

Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego. Ten jednorazowydodatek w wysokości 100 zł przysługuje na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek do 31 października oraz spełnić kryterium dochodowe.

W 2024 roku kwota dochodu przypadająca na jednego członka rodziny, która nie powinna zostać przekroczona to 674 zł. Zaś w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny, jest niepełnosprawna - wówczas kryterium to wzrasta do maksymalnie 764 zł na osobę.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą otrzymać 193 zł miesięcznie na dziecko lub 273 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Przy czym obowiązuje limit tego dodatku, a rodzic może otrzymać maksymalnie do 386 zł na wszystkie dzieci. Dodatek ten przysługuje także pełnoletnim uczącym się do 24. roku życia, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Rodzice dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Wynosi ono 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko mieszka w internacie lub bursie. Albo też 69 zł miesięcznie, jeśli dojeżdża ono do szkoły znajdującej się w innej miejscowości. Ten dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku szkolnym, od września do czerwca.