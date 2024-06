"Zależy nam na tym, żeby prace naszego zespołu toczyły się w atmosferze merytorycznej, w duchu polityki opartej na dowodach z przekonaniem, że system pomocy społecznej wymaga zmian, ale pełni także niezwykle istotną funkcję społeczną i po prostu ten system trzeba modyfikować" – przekazała, cytowana w komunikacie resortu, szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Zadania zespołu

Ministra wskazała, że pierwszym zadaniem stojącym przed zespołem ds. reformy systemu pomocy społecznej będzie analiza problemów. Dodała, że postarają się jak najszybciej skondensować ten etap, by móc dojść do wniosków, rekomendacji oraz opracowania faktycznych narzędzi implementacji tej reformy. "Chcemy dokonać zmiany. Po to tutaj jesteśmy w ministerstwie" - podkreśliła.

Resort przekazał, że zespół spotkał się w piątek na pierwszym posiedzeniu. Mają się zająć weryfikacją dostępności świadczeń i usług społecznych, sytuacją pracowników systemu pomocy społecznej, oceną funkcjonowania instytucji całodobowych oraz ich finansowania. W komunikacie podkreślono, że ważnym zadaniem zespołu będzie również przygotowanie nowej regulacji dotyczącej ustalania kryteriów dochodowych. Wskazano także, że obecna weryfikacja - odbywająca się co trzy lata - nie jest adekwatna do potrzeb i powinna być dokonywana co roku. "Specjalny zespół tematyczny, w którego skład wchodzi m.in. prof. Ryszard Szarfenberg, przedstawiciele GUS i IPISS dokonają oceny aktualnego sposobu wyliczania progu interwencji socjalnej" - przekazał resort.

Zwiększenie skuteczności działań pomocowych

Zespół ma opracować propozycje zmian prawnych oraz innych rekomendacji. Reforma zadaniem resortu powinna doprowadzić do integracji różnych form wsparcia oraz współpracy między instytucjami państwowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami, co powinno przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań pomocowych.

"Ustawa o pomocy społecznej skończyła w tym roku 20 lat. Przez te lata zmienili się klienci pomocy społecznej i zmieniła się sytuacja gospodarcza. Zmieniło się też nasze podejście do skutecznej polityki społecznej. Ta ustawa również musi się zmienić" - przekazała cytowana w komunikacie wiceministra rodziny Katarzyna Nowakowska. Zaznaczyła, że nie będzie sporu o coroczną weryfikację kryterium dochodowego. Dodała, że zmienić musi się także rozwój usług społecznych. "Przed nami długa praca, ale nie aż tak długa, bo na pewno zobaczymy jej efekty" – podsumowała Nowakowska.