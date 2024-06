W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa wiceministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Marka Krawczyka i dyrektora NIW-CRSO Michała Brauna. Nowe ustalenia z kontroli w NIW-CRSO. Braun poinformował, że po przeprowadzeniu szeregu kontroli zdecydowali o odebraniu 2,2 mln zł. dotacji. Fundacja Dumni z Elbląga, beneficjent programu "Willa Plus", została zobowiązana do zwrotu 500 tys. zł uzyskanych od NIW. Wstrzymano dotacje na ponad 5 mln zł.

Przewodniczący Radny NIW-CRSO Piotr Stec przekazał, że przez ostatnie trzy miesiące było wiele zmian. Przypomniał, ze pod koniec maja zorganizowali otwarte spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami. Duża otwartość ze strony Rady NIW-u jest absolutnie potrzebna.

Dodał, że na poniedziałkowej Radzie, opiniowali uchwały dotyczące sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności Instytutu za 2023 r. "Opinią zdecydowanej większości członków i członkiń Rady, sprawozdanie finansowe zostało zaopiniowane pozytywnie, natomiast sprawozdanie merytoryczne zostało zaopiniowane negatywnie - powiedział Stec.

Wskazał, że negatywna opinia sprawozdania merytorycznego związana była z licznymi pytaniami, doniesieniami, kontrolami oraz z funkcjonowaniem NIW. Przypomniał o licznych nieprawidłowościach. Dodał, że ma nadzieję, że jest to jasny sygnał, że NIW ma działać zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami i zgodnie z etosem do którego został powołany.

Kontrola w NIW

Dyrektor NIW Michał Braun przypomniał, że Rada Instytutu składa się w większości z organizacji pozarządowych. Dzisiaj instytut jest pod społeczną kontrolą. Żaden program, żaden nowy konkurs nie ujrzy światła dziennego bez akceptacji środowiska organizacji pozarządowych - podkreślił. Dodał, że dzisiejsza decyzja Rady NIW, by odrzucić sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok potwierdza, że na to, co działo się w Instytucie nie ma zgody.

Braun powiedział, że przez ostatnie trzy miesiące wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Rybusem-Tołłoczko, podjęli szereg działań mających na celu kontrole w Instytucie oraz działania naprawcze. Dodał, że wykonali szereg audytów, których - jak mówił - do tej pory nie robiono. Przyjęliśmy szereg regulaminów wewnętrznych, których także brakowało - powiedział. Jako przykład podał regulamin pracy zdalnej. Wskazał, że prowadzone działania mają na celu zapewnienie większej transparentności i skuteczności działania instytutu.

Do publicznej kasy wróci 2,2 mln złotych

Braun poinformował, że przeglądają także dotacje przydzielane przez ostatnie lata przez Instytut. Gdyż - jak zaznaczył - kontroli środków przekazywanych do organizacji pozarządowych praktycznie nie było. My zaczęliśmy te kontrole z całą odpowiedzialnością (…) już dzisiaj, po tych kilkunastu tygodniach, skutkują podpisaniem decyzji o odebraniu organizacjom, które niezgodnie z przeznaczeniem wydawały te środki - ponad 2 mln. 200 tys. zł- powiedział Braun. Dodał, że organizacjom powiązanym politycznie, którym środki miały być wypłacone - zostały zatrzymane. Wskazał, że jest to ponad 5 mln zł. Zaznaczył, że te środnik nie trafią do organizacji związanych "bardzo blisko z obozem Prawa i Sprawiedliwości", ze względu m.in. na nieprawdziwe informacje w samych wnioskach, co - jak wskazał - udowodnili w trakcie kontroli. Zapowiedział kolejne kontrole oraz dalsze odzyskiwanie funduszy.

Najnowsze ustalenia ws. kontroli w NIW-CRSO

Michał Płatek , działacz PiS i asystent ministra Piotra Glińskiego, ocenił rekordową liczbę 802 wniosków, podczas gdy średnia na eksperta to kilkadziesiąt projektów do oceny. Zarobił na tym ponad 130 000 zł . Równolegle świadczył Narodowemu Instytutowi wolności usługi prawne w ramach umowy zlecenia. Pozostawał w głębokim konflikcie interesów, podejmując się oceny wniosków organizacji, z którymi był związany. Jako członek komisji konkursowych programów NIW-CRSO bezprawnie inicjował zmiany na listach rankingowych.

, działacz PiS i asystent ministra Piotra Glińskiego, ocenił rekordową liczbę wniosków, podczas gdy średnia na eksperta to kilkadziesiąt projektów do oceny. Zarobił na tym ponad . Równolegle świadczył Narodowemu Instytutowi wolności usługi prawne w ramach umowy zlecenia. Pozostawał w głębokim konflikcie interesów, podejmując się oceny wniosków organizacji, z którymi był związany. Jako członek komisji konkursowych programów NIW-CRSO bezprawnie inicjował zmiany na listach rankingowych. Mariusz G ., uwikłany w aferę wizową otrzymał na rzecz Fundacji Instytut Świętokrzyski dotację o wartości 150 000 zł, która miała być przeznaczona na uruchomienie portalu typu watchdog. Portal ten ma zaledwie kilku obserwujących. Dyrektor Braun podjął decyzję o odebraniu całej dotacji i odstąpieniu od podpisania umowy z inną fundacją utworzoną niedawno przez Mariusza G.

., uwikłany w aferę wizową otrzymał na rzecz Fundacji Instytut Świętokrzyski dotację o wartości która miała być przeznaczona na uruchomienie portalu typu watchdog. Portal ten ma zaledwie kilku obserwujących. Dyrektor Braun podjął decyzję o odebraniu całej dotacji i odstąpieniu od podpisania umowy z inną fundacją utworzoną niedawno przez Mariusza G. Fundacja Dumni z Elbląga, beneficjent programu „Willa Plus”, została zobowiązana do zwrotu 500 000 złotych uzyskanych od NIW w ramach projektu Aktywna młodzież w województwie Warmińsko-Mazurskim. Mimo wcześniejszej zapowiedzi kontroli prezes fundacji nie wpuścił kontrolera NIW-CRSO do siedziby organizacji.

NIW planuje dalsze kontrole, w tym prowadzone krzyżowo we współpracy z innymi instytucjami.

Michał Braun objął stanowisko dyrektora NIW-CRSO z dniem 14 czerwca 2024 r., a jego kadencja potrwa ustawowe 5 lat. Braun pełnił obowiązki dyrektora NIW – CRSO od 13 marca 2024 r. W dniu nominacji złożył dymisję w terminem 13 czerwca br., chcąc poddać się otwartej i transparentnej procedurze konkursowej. Wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk przekazał, że szukali osoby, która ma entuzjazm społecznika i klarowną wizję kierunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

27 marca 2024 r. Michał Braun wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Rybusem-Tołłoczko przedstawili wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK. Wystąpienie NIK jest jednoznacznie krytyczne wobec działań poprzednich władz NIW-CRSO. Kontrola wskazała m.in. na brak rzetelności, zgodności z prawem, celowości i gospodarności.