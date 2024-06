Od 1 października większość urzędów oraz instytucji publicznych będzie zobowiązana do korzystania z elektronicznego systemu doręczeń, obejmującego zarówno wysyłanie, jak i odbieranie dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że wkrótce będzie możliwe odebranie listu poleconego z urzędu przez internet, bez potrzeby otrzymywania awizo i stania w kolejkach na poczcie. Tym samym e-Doręczenie będzie równoprawnym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

E-Doręcznie zamiast listu poleconego

E-Doręczenie, o którym mowa, stanowi elektroniczną, równoprawną alternatywę dla tradycyjnego listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Warto jednak zaznaczyć, że korzystanie z tego systemu przez adresata nie jest obowiązkowe.

Żeby otrzymywać korespondencję cyfrową (…) musimy założyć sobie adres do e-Doręczeń. Wtedy nie będziemy już otrzymywać tradycyjnych listów poleconych - informuje w rozmowie z serwisem portalsamorzadowy.pl podległy resortowi cyfryzacji Centralny Ośrodek Informatyki.

Centralny Ośrodek Informatyki dodaje, że jeśli nie zdecydujemy się założyć skrzynki e-Doręczeń, urzędy będą nadal przesyłać nam korespondencję w formie papierowej. Decyzja ta należy do każdego z nas, a dodatkowo istnieje możliwość wycofania się z tego rozwiązania i powrotu do otrzymywania tradycyjnych listów.

Dla kogo obowiązek stosowania e-Doręczeń?

Obowiązek stosowania e-Doręczeń będzie dotyczył następujących instytucji, urzędów oraz podmiotów niepublicznych:

Organów administracji rządowej , w tym ministerstw oraz jednostek budżetowych obsługujących te organy;

, w tym ministerstw oraz jednostek budżetowych obsługujących te organy; Innych organów władzy publicznej , takich jak organy kontroli państwowej i ochrony prawnej, oraz jednostek budżetowych obsługujących te organy;

, takich jak organy kontroli państwowej i ochrony prawnej, oraz jednostek budżetowych obsługujących te organy; Jednostek samorządu terytorialnego , ich związków, związków metropolitarnych oraz samorządowych zakładów budżetowych;

, ich związków, związków metropolitarnych oraz samorządowych zakładów budżetowych; Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zarządzanych przez niego funduszy, oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ;

i zarządzanych przez niego funduszy, oraz ; Agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk (PAN) i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, państwowych i samorządowych instytucji kultury;

Sądów, trybunałów, komorników, prokuratury, organów ścigania oraz Służby Więziennej;

Podmiotów niepublicznych, takich jak osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowych oraz notariuszy.

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

Na początku należy zarejestrować się na platformie gov.pl i wypełnić formularz wniosku o adres i skrzynkę do e-Doręczeń. W formularzu należy:

Dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający tożsamość lub tożsamość osoby, za którą składasz wniosek.

Uzupełnić swoje dane lub dane osoby, za którą składany jest wniosek.

Wskazać administratora, czyli osobę odpowiedzialną za zarządzanie skrzynką do e-Doręczeń, podając jej dane kontaktowe oraz adres e-mail.

Zweryfikować wniosek i podpisać go elektronicznie, używając profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

Następnie należy odebrać potwierdzenie złożenia wniosku za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres administratora, który został podany we wniosku. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli zdecydujemy się nie korzystać ze skrzynki do e-Doręczeń, nadal będziemy otrzymywać korespondencję w formie papierowej. Każdy obywatel ma prawo do własnej decyzji w tej sprawie.

Ministerstwo wyjaśnia, że każdy adres do e-Doręczeń (ADE) jest unikalny dla danego użytkownika, umożliwiając jednoznaczną identyfikację nadawcy i adresata, a także jest niezmienialny pod względem właściciela. Każdy taki adres jest zapisywany w Bazie Adresów Elektronicznych (BAE).