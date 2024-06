Rachunki za energię elektryczną

Znaczny wzrost cen energii elektrycznej to problem, który dotyka coraz więcej gospodarstw domowych. Ceny prądu nieprzerwanie rosną już od dłuższego czasu. Niestety, od lipca 2024 możemy spodziewać się następnych podwyżek. A to oznacza, że druga połowa bieżącego roku może być dla nas jeszcze bardziej kosztowna, jeżeli chodzi o rachunki za prąd.

W obliczu kolejnych podwyżek, zrozumienie, które urządzenia zużywają najwięcej prądu, staje się kluczowym elementem efektywnego zarządzania budżetem domowym. Najnowsze wyliczenia PGNiG pokazują, które domowe urządzenia są największymi pożeraczami prądu.

Pożeracze prądu w domu. Które urządzenia pobierają najwięcej energii elektrycznej?

Jeśli chcemy sprawdzić, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia elektryczne, które mamy w naszym domu, to możemy to zrobić bardzo łatwo. Wystarczy sprawdzić moc danego urządzenia, a następnie zastanowić się, ile czasu dziennie go używamy. Mnożymy moc urządzenia przez jego czas pracy. W efekcie otrzymamy wynik, który pokaże nam orientacyjnie, ile energiielektrycznej ono pobrało. Warto mieć również na uwadze, że część z tych urządzeń jak np.: piekarnik, nagrzewa się do określonej temperatury, a potem nie pobiera przez jakiś czas prądu. Są również urządzenia ze zmienną mocą, które zależnie od tego, w jaki sposób z nich korzystamy, będą pobierać różną ilość prądu.

Domowi pożeracze prądu. Ile energii zużywają popularne urządzenia?

PGNiG udostępniło wyliczenia obrazujące, które domowe urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu.

Czajnik elektryczny . Choć wygodny w użytkowaniu, czajnik zużywa znaczną ilość energii , szczególnie podczas częstego używania. Wyliczono, że średnie roczne zużycie energii elektrycznej przez to urządzenie to 240 kWh co daje koszt w wysokości 164,25 zł . Jak możemy zmniejszyć koszty gotowania wody w czajniku elektrycznym? Wybór czajnika o mniejszej mocy nic nie da, bo wtedy woda będzie się zagotowywać dłużej. Natomiast warto podgrzewać jednorazowo wyłącznie taką ilości wody jakiej realnie potrzebujemy, zamiast wlewać za każdym razem wodę do pełna.

Najwięksi pożeracze prądu

W tej grupie znajdują się 3 urządzenia kuchenne.