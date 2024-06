Zapytany w Radiu TOK FM, czy nawet jeśli Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu, rząd podniesie kwotę wolną do 60 000 zł, Drop odpowiedział: Zamierzamy to zrobić do końca kadencji.

Z pewnością to nie jest tanie, natomiast ponieważ było to zapowiadane, to my w tej kadencji planujemy i zrobimy tak, żeby to zostało wprowadzone. Natomiast zawsze wybór między różnymi celami - dodał wiceminister.

Ministerstwo Finansów spodziewa się otwarcia takiej procedury przez Komisję Europejską z powodu przekroczenia przez Polskę progu 3 proc. deficytu w relacji do PKB w 2023 roku. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to przypuszczenie i prowadzi rozmowy z Komisją, argumentując, że przekroczenie limitu wynikało głównie z wydatków na obronę.

Komisja Europejska ma opublikować raporty otwierające procedurę nadmiernego deficytu wobec państw członkowskich 19 czerwca.

Podwojenie kwoty wolnej od podatku przed końcem kadencji rządu

Podwojenie kwoty wolnej od podatku, jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie kosztować budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego łącznie 52,5 mld zł.

Premier Donald Tusk zapowiedział już w marcu powrót do projektu podwyższenia kwoty wolnej, który ma wejść w życie przed końcem obecnej kadencji.

Źródło: Dziennik.pl, TOK FM, PAP