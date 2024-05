Pół miliarda przelane w ramach 800 plus

ZUS rozpoczął już przelewy w ramach nowego okresu rozliczeniowego świadczenia 800 plus. Jak informuje PAP, ZUS przelał na konta rodziców i opiekunów już ponad pół miliarda złotych.

Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS-u, poinformował: "ZUS rozpoczął wypłatę 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Pierwszy przelew na ponad pół miliarda złotych dotyczy osób, które będę otrzymywać pieniądze drugiego dnia każdego miesiąca. W poniedziałek ZUS przeleje kolejne środki na konta rodziców i opiekunów. W pierwszych dniach czerwca w ramach 800 plus trafi do nich ponad miliard złotych".

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie 800 plus?

Rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy. W związku z tym osoby, które złożą wniosek o 800 plus w czerwcu, świadczenie otrzymają najpóźniej w sierpniu – wówczas z wyrównaniem do czerwca. Przestrzeganie terminów sprawia, że zachowana zostaje ciągłość świadczenia i nie przepada prawo do jego otrzymywania.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy przegapią ten termin i złożą wniosek po 30 czerwca, muszą liczyć się z tym, że świadczenie będzie im przysługiwało od tego miesiąca, w którym dokumenty zostały przekazane do ZUS-u, więc nie otrzymają wyrównania. Tutaj wyjątkiem są rodzice noworodków – w ich przypadku mają 3 miesiące od urodzenia się dziecka na to, by złożyć wniosek.

Świadczenie 800 plus. Na czym polega?

Świadczenie powszechnie nazywane 800 plus to świadczenie wychowawcze, które przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia. Nie ma tutaj znaczenia, jaki dochód osiąga rodzina. Pieniądze te w zamyśle mają zostać przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

Do 31 grudnia 2023 roku wynosiło ono 500 zł, od 1 stycznia 2024 roku jego kwota została podniesiona do 800 zł. Wypłaca je i przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do programu można przystąpić w dowolnym momencie, jednak okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Na nowy okres rozliczeniowy można składać wnioski od 1 lutego do 30 czerwca. Dokumenty przesyła się do ZUS-u drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu PUE ZUS, przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.