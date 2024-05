Psycholog z Uniwersytetu SWPS Franciszek Ostaszewski wskazał, na kilka czynników, które mogą mieć wpływ na efektywny wypoczynek oraz na co zwrócić uwagę, by podnieść jakość swojego odpoczynku. Podkreślił, że należy pozwolić sobie na relaks. Zrelaksujmy się faktycznie, dajmy sobie przyzwolenie na to, by odpocząć – powiedział Ostaszewski. Należy pamiętać, że ten odpoczynek jest bardzo istotny dla naszego życia oraz dla naszej efektywności.

Reklama

Nie jest to przejaw lenistwa przez który trzeba się czuć źle i cały czas z tyłu głowy, pracę albo inne obowiązki, których obecnie nie wykonujemy. Należy mieć świadomość tego, że odpoczywanie jest naturalnym elementem życia i funkcjonowania i każdy ma do tego prawo – podkreślił Ostaszewski. Dodał, że nie należy mieć wyrzutów sumienia, tylko faktycznie korzystać z odpoczynku z myślą, że mam prawo i chcę odpoczywać. Dodał, by nie myśleć o pracy zarówno tej, którą wykonaliśmy, jak i o tej, którą będziemy wykonywać, jak wrócimy z urlopu. W to wlicza się także zerkanie na służbowego maila w trakcie wypoczynku. Podkreślił, że zerkanie od czasu do czasu na służbowego maila, czy 15-minutowa pomoc zespołowi może mieć negatywny wpływ na jakość naszego odpoczynku.

Jak jesteśmy na wypoczynku, to starajmy się go zoptymalizować, żeby myśleć i być efektywnie tu i teraz – zaznaczył. Dodał, że dla naszego mózgu każde odbieganie myślami wpływa negatywnie na wypoczywanie i w efekcie oddala nas od tego, by efektywnie i w pełni wypocząć. Zaznaczał, że nie chodzi o całkowity brak jakiejkolwiek aktywności, bo dwudniowe leżenie i nic nierobienie może nie spowodować tego, że odpoczniemy. Dla naszego organizmu i dla naszego mózgu ważne jest też to, żeby ta odrobina aktywności fizycznej była zachowana – powiedział Ostaszewski. Doprecyzował, że chodzi m.in. o spacerowanie.

Reklama

Reklama

Odrobina ruchu

Generalizując, dla większości społeczeństwa, mającego standardową biurową pracę, prawdopodobniej najlepszym wyjściem odrobina ruchu, dotlenienie organizmu, podniesienie temperatury ciała, tętna, dzięki któremu ten odpoczynekdla organizmu będzie efektywniejszy- powiedział. Zdaniem Ostaszewskiego należy dobrać formę odpoczynku pod swoje preferencje. Jeśli coś zaplanowanego np. w gronie znajomych nie będzie czymś wypoczynkowo satysfakcjonującym bądź będzie powodowało pewne obciążenie związane z alkoholem, czy niezdrowym jedzeniem, należy przemyśleć jeszcze raz kwestię tego co chcemy osiągnąć w trakcie wolnego.

Ważna jest kultura snu

Ostaszewski dodał także, że ważnym elementem jest różnorodność. Powinniśmy w miarę możliwości starać się angażować w różne formy odpoczynku, zarówno trochę aktywniejsze, jak i te trochę spokojniejsze - powiedział. Dodał, że ważna jest także kultura snu. Odstawiamy telefony, odstawiamy ekrany, mamy ciemne, wyciszone w pomieszczeniu - mówił. Podkreślił, że sen jest absolutną podstawą regeneracji i wypoczynku oraz by zadbać o to, by sen był jakościowy i długi.

Ekspert podkreślił, że uważność relaksu jest bardzo ważna, bo najważniejszym nie jest gdzie i z kim jesteśmy, tylko jak go spędzamy. Jeżeli nasze myśli nie będą skupione na tu i teraz, to będziemy oddalać się od efektywnego wypoczynku i pogorszymy jego jakość. Wypocząć można na dobrą sprawę wszędzie i w każdych warunkach. To nie musi być daleka wyprawa, pogoda nie musi być słoneczna. Wystarczy dać sobie czas - powiedział. Dodał, że należy porzucić stres dnia codziennego, by móc świadomie i efektywnie odpocząć. Każdy zasługuje na relaks i każdy powinien z niego korzystać – podkreślił.

Odnosząc się do osób, które w trakcie urlopu myślą o tym, że jest to bezproduktywne, wskazał, że gdy jesteśmy wypoczęci i zregenerowani - zwiększa się później nasza efektywność w pracy.

Na co jeszcze zwracać uwagę?

Najlepiej ograniczyć rzeczy niepotrzebne typu przeglądanie Facebooka, Instagrama, Tik-Toka. Przez takie rzeczy czujemy się przemęczeni, nasze oczy są zmęczone bądź mamy problemy ze snem - dodał. Żadna skrajność nie jest dobra, ale umiar i ograniczenie, zwłaszcza tych rzeczy, które na co dzień męczą nasze mózgi, jest bardzo ważne- podsumował.