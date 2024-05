Karta Dużej Rodziny jest dostępna dla rodzin, które mają troje lub więcej dzieci. Niezależnie od wieku dzieci, rodzice mogą skorzystać z tej karty, pod warunkiem, że spełniają określone kryteria.

Jakie są korzyści z posiadania Karty Dużej Rodziny?

Wiele instytucji, takich jak muzea, kina, teatry, parki rozrywki, oferuje zniżki lub darmowe wejścia dla rodzin posiadających tę kartę. Dodatkowo, niektóre samorządy oferują ulgi na komunikację miejską.

Rodzice mogą korzystać ze zniżek przez całe swoje życie, a dzieci do ukończenia 18 lat, które dalej uczą się lub studiują - do ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, z niepełnosprawnością - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Z kartą możesz dostać zniżki na przejazdy kolejowe – 37proc. na bilety jednorazowe i 49 proc. na bilety miesięczne – jeśli jesteś jeśli jesteś matką, ojcem, macochą lub ojczymem, 50 proc. ulgi opłaty za paszport – jeśli jesteś matką, ojcem, macochą lub ojczymem, 75 proc. ulgi opłaty za paszport – dla dzieci,

bezpłatny wstęp do parków narodowych,

Jak ubiegać się o kartę?

Aby ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy. Wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające liczbę dzieci w rodzinie.

Z karty można też korzystać w aplikacji mObywatel.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna. Jedynie duplikat karty kosztuje 13 zł. Jeśli masz już kartę plastikową i składasz wniosek o kartę mobilną lub jeśli masz już kartę mobilną i składasz wniosek o kartę plastikową trzeba zapłącić 10 zł.