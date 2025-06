Trump komentował środowe posiedzenie Federalny Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), na którym ogłoszona zostanie decyzja o poziomie stóp procentowym. Jak ocenił, wbrew wywieranej przez niego presji, stopy prawdopodobnie nie zostaną obniżone.

Trump: Mamy w Fed głupka

Szczerze mówiąc, mamy w Fed głupka, on pewnie nie będzie dzisiaj ciąć. Europa miała 10 cięć, a my nie mieliśmy żadnego – powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed wzniesieniem dwóch nowych masztów flagowych przed Białym Domem.

Trump: Szef Fed jest upolityczniony

Prezydent oskarżył szefa banku centralnego, że jest upolityczniony, że go nienawidzi, że jest Demokratą (w rzeczywistości Powell jest Republikaninem) i że kosztuje kraj "biliony dolarów" ze względu na wyższe koszty zaciągania długu. Utyskiwał też na swojego byłego ministra finansów Steve'a Mnuchina, że dał mu "świetną radę", rekomendując Powella na to stanowisko w 2017 roku.

Nazywam go "Spóźniony". Mówiłem mu: "Chodź, spóźniony, pójdźmy na kolację". Robię to na wszystkie możliwe sposoby: jestem paskudny, jestem miły – nic nie działa – irytował się Trump. On jest po prostu głupi, niczego się po nim nie spodziewam. Może obniży trochę, ale powinien obniżyć o dwa i pół punktu – dodał.

Trump: Mogę sam być szefem Fed?

Prezydent pytał też doradców, czy po upływie kadencji Powella w przyszłym roku może samego siebie mianować na jego stanowisko.

Większość komentatorów ekonomicznych spodziewa się, że w środę Fed pozostawi stopy procentowe na obecnym poziomie, w przedziale 4,25-4,5 proc. ze względu na niepewne perspektywy gospodarcze. Posiedzenie FOMC jest jednak bacznie obserwowane pod względem prognoz i sygnałów na przyszłość, jakie bank centralny zaprezentuje, w tym te dotyczące inflacji oraz tego czy utrzyma sygnalizowany wcześniej plan dwóch cięć stóp procentowych w tym roku.

Jak dotąd mimo prognoz o wzroście cen w wyniku nałożonych przez Donalda Trumpa ceł na produkty z całego świata, nie doszło do wzrostu inflacji. W kwietniu faworyzowany przez Fed wskaźnik inflacyjny, bazowy PCE spadł w ujęciu rocznym z 2,7 do 2,5 proc. Z kolei indeks CPI w maju wzrósł o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym, po wzroście o 0,2 proc. miesiąc wcześniej. Bezrobocie pozostaje na niskim poziomie 4,2 proc.