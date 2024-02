Czym jest raport podatnika?

Raport podatnika to nowa funkcja dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą zebrać w jednym miejscu informacje dotyczące ich sytuacji podatkowej. Powstaje on na podstawie danych z Krajowej Administracji Skarbowej.

Jakie dane obejmuje raport podatnika?

Reklama

Jakie dane znajdą się w raporcie podatnika dostępnym w e-Urzędzie Skarbowym?

Reklama

Dane identyfikacyjne podatnika lub organizacji, dane adresowe, kontaktowe oraz forma opodatkowania za rok ubiegły.

lub organizacji, dane adresowe, kontaktowe oraz forma opodatkowania za rok ubiegły. Zaległości podatkowe podatnika.

podatnika. Informacje na temat prowadzenia wobec podatnika postępowania egzekucyjnego w administracji .

. Jeżeli system wykryje nieprawidłowości w zaliczkach , raport również to wykaże. Podane będą dokładne deklaracje i okres, którego dotyczy niezgodność.

, raport również to wykaże. Podane będą dokładne deklaracje i okres, którego dotyczy niezgodność. Nieprawidłowości w deklaracjach . W raporcie można znaleźć informacje, czy podatnik złożył wszystkie deklaracje, które powinien i czy zrobił to poprawnie. Jeśli czegoś brakuje lub stwierdzono w nich nieprawidłowości – zostanie to wskazane wraz z kodem formularza i okresem, którego dotyczy niezgodność.

. W raporcie można znaleźć informacje, czy podatnik złożył wszystkie deklaracje, które powinien i czy zrobił to poprawnie. Jeśli czegoś brakuje lub stwierdzono w nich nieprawidłowości – zostanie to wskazane wraz z kodem formularza i okresem, którego dotyczy niezgodność. Mikrorachunek podatkowy , zgłoszone przez podatnika rachunki do zwrotu nadpłaty i pozostałe rachunki.

, zgłoszone przez podatnika rachunki do zwrotu nadpłaty i pozostałe rachunki. Lista posiadanych przez podatnika pełnomocników ogólnych oraz pełnomocników do podpisywania deklaracji elektronicznych. W przypadku pełnomocników ogólnych zaznaczone zostanie, który z nich jest wskazany do doręczeń.

ogólnych oraz pełnomocników do podpisywania deklaracji elektronicznych. W przypadku pełnomocników ogólnych zaznaczone zostanie, który z nich jest wskazany do doręczeń. Jeśli podatnik, którego dotyczy raport, jest członkiem grupy kapitałowej lub VAT, zostanie to wykazane w raporcie.

Czy dane w raporcie podatnika są aktualne?

Raport podatnika jest tworzony na bieżąco, a dane z niego są aktualne. Co jednak warto podkreślić, jeśli wygenerujemy go na przykład w godzinach porannych i chcemy to zrobić jeszcze raz wieczorem – otrzymamy stan taki sam, jak wcześniej, mimo że coś w tym czasie mogło się zmienić. Aby sprawdzić, czy dane się zaktualizowały, należy wygenerować raport podatnika następnego dnia.

Jak wygenerować raport podatnika?

Raport podatnika można wygenerować podczas wizyty w urzędzie skarbowym – wówczas zajmuje się tym jego pracownik. Kolejną możliwością jest zalogowanie się przedsiębiorcy do e-Urzędu Skarbowego i zrobienie tego samodzielnie. Można również użyć konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

Należy wybrać zakładkę RAPORT PODATNIKA z menu bocznego lub kliknąć przycisk SPRAWDŹ RAPORT na kaflu znajdującym się na stronie głównej urzędu po zalogowaniu.