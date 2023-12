Australia jako pierwsze państwo na świecie wprowadzi od przyszłego roku zakaz produkcji i sprzedaży blatów kwarcowych (konglomeratu kwarcowego) w związku z rosnącą liczbą przypadków krzemicy wśród osób zajmujących się ich obróbką – podał niedawno australijski nadawca ABC News.

Decyzja określana jest jako ratująca życie przed "azbestem XXI w.". Zakaz produkcji i sprzedaży blatów wykonanych z konglomeratu kwarcowego w większości australijskich stanów zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Warto dodać, że materiał ten jest popularny na całym świecie, w tym również w Polsce.

Czym jest konglomerat kwarcowy?

Konglomerat kwarcowy to materiał przypominający kamień naturalny. Produkowany jest z naturalnych piasków kwarcowych, niewielkiej ilości pigmentu, wysokiej jakości żywicy poliestrowej oraz w zależności od producenta i jego oferty - granulatu szkła i zwierciadeł lub naturalnych granitów. Konglomerat kwarcowy wyglądem przypomina naturalny kamień, ale jego parametry fizyko-mechaniczne są o wiele lepsze.

Ze względu na trwałość i odporność na plamy oraz zarysowania konglomerat kwarcowy jest często stosowany w produkcji blatów kuchennych i łazienkowych. Równie często stosuje się go do produkcji okładzin prysznica czy wanny.

Komu szkodzi konglomerat kwarcowy?

Podczas obróbki konglomeratu kwarcowego uwalniany jest drobny pył krzemionkowy, którego wdychanie zostało zakwalifikowane jako przyczyna śmiertelnych chorób (najczęściej krzemicy) i nowotworów. Z tego względu to właśnie osoby pracujące przy jego obróbce są najbardziej narażone na zachorowanie m.in. na krzemicę.

Krzemica to choroba, która charakteryzuje się występowaniem przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz postępującej rozedmy płuc. Z czasem dochodzi do powstania serca płucnego i niewydolności krążenia. Choroba jest przewlekła, postępująca i nieodwracalna. Jedyną szansą dla chorego jest przeszczep płuc. Wczesne objawy krzemicy to uporczywy kaszel, duszności, zmęczenie i utrata masy ciała.

Od 2015 r. w Australii zarejestrowano setki przypadków krzemicy, a liczba ta nadal rośnie. Według relacji ABC złożono około 700 zatwierdzonych wniosków o odszkodowanie z tego powodu - można przeczytać na portalu bankier.pl.

Związki zawodowe oraz lekarze prowadzili kampanie przeciwko stosowaniu blatów kwarcowych. Argumentowali to tym, że może on stać się "azbestem XXI wieku" z uwagi na zagrożenie dla zdrowia pracowników.

Co to oznacza dla posiadaczy blatów kwarcowych?

Masz blat kwarcowy w kuchni lub łazience? Bez obaw. Eksperci uspokajają, że użytkownicy takich blatów nie są zagrożeni, ponieważ to nie sam blat stanowi zagrożenie, tylko pył, który wydzielany jest w największych ilościach właśnie podczas jego produkcji. Z tego względu to osoby pracujące przy ich produkcji są najbardziej narażone.