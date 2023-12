Do której godziny będą otwarte sklepy 23 grudnia?

Dziś, 23 grudnia w sobotę, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, godziny otwarcia sklepów mogą być inne niż zazwyczaj. Niektóre sieci sklepów zaplanowały przedłużenie godzin otwarcia, aby umożliwić klientom zrobienie świątecznych zakupów.

Jeśli zamierzasz udać się na zakupy tego dnia, sprawdź wcześniej dokładne godzin otwarcia poszczególnych sklepów, aby uniknąć ewentualnych niespodzianek. Warto również zaplanować zakupy z wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że zdążysz nabyć wszystko, co niezbędne na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Godziny otwarcia sklepów 23 grudnia. Biedronka, Lidl, Auchan i inne

Portal spottedlublin.pl kilka dni temu podał godziny otwarcia popularnych sklepów. Tym samym:

Sieć Biedronka ma wydłużyć godziny funkcjonowania swoich sklepów. Prawie 2200 placówek ma być czynnych do godz. 23:00 lub dłużej. Sklepy sieci Lidl mają być otwarte, w zależności od lokalizacji, do godziny 22:00 lub 23:00.

Supermarkety Auchan w sobotę 23 grudnia mają być otwarte, w większości przypadków, do godziny 22:00. Hipermarkety Carrefour mają być czynne o godzinę dłużej, czyli do godziny 23:00. Tutaj jest jednak mały haczyk - decyzja o wydłużeniu godzin otwarcia w tym sklepie zależą od indywidualnej decyzji sklepów.

Sklepy Kaufland tego dnia mają być otwarte, w zależności od lokalizacji, do godz. 22:00 lub 23:00. Do 23:00 mają być czynne także sklepy Netto, Dino, Aldi i Stokrotka.

Hurtownie Selgros i Makro mają być czynne do godz. 22:00, a sklepy Żabka - w standardowych godzinach, czyli do 23:00.

23 grudnia 2023. Jak są dziś otwarte galerie handlowe?

A co z galeriami handlowymi? Tutaj, podobnie jak z resztą sklepów, dobrze sprawdzić najnowsze informacje na stronach internetowych placówek. Dla przykładu: w galerii handlowej Bonarka w Krakowie zostały zmienione godziny otwarcia. W okresie od 18 do 23 grudnia 2023 roku będzie czynna od 10:00 do 22:00.

Galeria handlowa Czyżyny w Krakowie w tym samym okresie, czyli od 18 do 23 grudnia, będzie czynna od 09:00 do 21:00. Jednak znajdujący się w niej sklep Carrefour będzie otwarty w te dni od 06:00 do 23:00, a Leroy Merlin od 06:30 do 21:00.

W Atrium Promenada w Warszawie natomiast, w dniach 18-23 grudnia, zostały wydłużone godziny pracy centrum handlowego. W ten sposób zakupy tam będziemy mogli zrobić od godziny 10:00 do 22:00.