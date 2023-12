Koncern BP zawiesił wczoraj transport ropy przez Morze Czerwone. To kolejne przedsiębiorstwo, które zdecydowało się na taki ruch w związku z rosnącym ryzykiem na tych wodach. Podobne decyzje ogłosiło wcześniej pięciu armatorów. Wspierane przez Iran bojówki z Jemenu zintensyfikowały ataki na pływające po akwenie statki. Chcą w ten sposób zmusić Izrael do zakończenia wojny w Strefie Gazy. Alternatywna trasa wiedzie wokół Afryki i zajmuje o ok. 10 dni więcej.